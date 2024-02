Alerj concede a Resende o título de Cidade do Turismo de Aventura

Resende – A Alerj aprovou, nesta quinta-feira (8), em segunda discussão, o PL 487-A/2023, de autoria do deputado Tande Vieira (PP), que concede o título de Cidade do Turismo de Aventura ao município de Resende. Todos os anos, centenas de pessoas visitam o município em busca de suas condições naturais perfeitas para a prática de diversas modalidades do Turismo de Aventura, como escalada, montanhismo, voo livre, paraquedismo, rapel, entre outras. Agora, o texto segue para o Governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo.

“O Turismo de Aventura é essencial para movimentar a dinâmica econômica e social de toda a região e o título reconhece essa importância do município, que conta com excelente infraestrutura hoteleira e está apto a receber turistas de todo o país que quiserem conhecer suas belezas naturais e condições excepcionais para a prática de diversas modalidades”, ressaltou Tande Vieira.

Localizado na região turística das Agulhas Negras, no Médio Paraíba, Resende, que faz divisa com São Paulo e Minas Gerais, destaca-se ainda por abrigar uma natureza exuberante propícia à prática de caminhadas, escaladas e saltos de paraquedas em uma das melhores áreas de salto do Brasil. Além da Cachoeira da Fumaça, situada na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, o município abriga a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serrinha do Alambari; e o Parque Estadual da Pedra Selada.

Em 2023, Tande Vieira também protocolou projeto de lei na Alerj que determina o tombamento da Cachoeira da Fumaça como Patrimônio Ambiental, Social e Turístico do Rio de Janeiro. A Cachoeira é formada pelo Rio Preto e considerada a maior do Estado, com 2 km de extensão e 200 metros de queda. Seu nome faz alusão ao espetáculo natural proporcionado pela queda em época de cheia do rio, que produz uma bela e densa fumaça líquida.

O PL 487-A/2023, que concede o título de Cidade do Turismo de Aventura ao município de Resende, recebeu parecer favorável das Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Alerj.