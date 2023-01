Alerj convoca suplentes de deputados empossados como secretários estaduais - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 08:04 horas

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) convocou cinco suplentes a assumirem as vagas de deputados estaduais empossados como secretários estaduais e no caso de Thiago Pampolha, como vice-governador. As convocações foram publicadas nas edições do Diário Oficial do Legislativo desta terça-feira (03/01) e no de segunda-feira (02/01). Os suplentes ocuparão os cargos até o próximo dia 31 de janeiro, já que os novos deputados estaduais, eleitos no ano passado, tomarão posse no dia 1°de fevereiro.

Nessa data, mesmo os deputados estaduais que foram nomeados para o secretariado do segundo mandato de Cláudio Castro vão tomar posse, licenciando-se imediatamente da Alerj.

Pampolha (União) será substituído por Sérgio Fernandes (PDT). No lugar de Gustavo Tutuca (PP), que assumiu a Secretaria de Estado de Turismo, entrará Átila Nunes (PSD). Já Charlles Batista (PL) substituirá Dr. Serginho (PL), que é o novo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Também assumem mandatos Elton Cristo (PP) e Marcelo Queiroz (PP), que entram no lugar de Bruno Dauaire (União) e Jair Bittencourt (PL), que assumiram as secretarias de Estado de Habitação e a de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, respectivamente.

Os suplentes que assumem

Advogado de formação, Sérgio Fernandes tem 42 anos e é natural de Petrópolis, na Região Serrana. Na área pública, já foi assessor jurídico do gabinete do prefeito de Petrópolis e atuou na Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ). Também já trabalhou na Alerj e nas Secretarias de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e de Ciência e Tecnologia. Exerceu a função de deputado, em 2020, também como suplente.

Átila Nunes tem 74 anos e foi eleito deputado estadual por 10 mandatos, tendo presidido a Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão de Saúde e a Comissão de Meio Ambiente no Parlamento Fluminense. Também foi secretário de Estado de Trabalho e de Habitação. Em 2020, Átila havia assumido como suplente na Casa.

Já Charlles Batista é policial rodoviário federal e natural de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Já concorreu à prefeitura de São João de Meriti e foi vereador do município. Nesta legislatura, já havia assumido em outros momentos o cargo de deputado estadual na Alerj. Ele também tinha atuado como deputado na condição de suplente, em 2020.

Outro que reassumirá mandato na Alerj é Elton Cristo, que já foi suplente na Alerj, em 2021. Comerciante natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o parlamentar atualmente está com 40 anos. Já foi assessor parlamentar na Casa, presidente da Empresa de Limpeza Urbana (Emlurb) de Nova Iguaçu e subsecretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio.

Por fim, Marcelo Queiroz, com 38 anos, foi eleito em 2022 deputado federal pelo Rio de Janeiro, cargo que assumirá a partir de fevereiro deste ano. Advogado de formação, foi um dos criados do Movimento “Ficha Limpa”, com o objetivo de aumentar a idoneidade dos candidatos a cargos públicos. Já havia assumido o cargo de deputado na Alerj, como suplente, em 2018. Também foi vereador do município do Rio, secretário Municipal de Meio Ambiente e de Administração da prefeitura do Rio e secretário de Estado de Agricultura.