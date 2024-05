Alerj debate criação do dia em homenagem aos Garotos do Ninho

Estado do Rio de Janeiro – Nesta quarta-feira (29), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) debate em segunda discussão a criação do Dia em Homenagem aos Garotos do Ninho, previsto para o dia 8 de fevereiro. A data marca a tragédia ocorrida em 2021, quando um incêndio no centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, tirou a vida de dez atletas da base do Rubro-Negro.

A proposta está no Projeto de Lei 2.447/23, do deputado Andrezinho Ceciliano (PT). Se emendas forem apresentadas, o projeto será retirado de pauta.

“Jovens entre 14 e 17 anos, com um futuro brilhante pela frente, cheios de alegria e sonhos, tiveram suas vidas interrompidas. Os 10 jovens que faleceram neste dia trágico estarão para sempre na lembrança da torcida do Flamengo e da população”, comentou o deputado.

O projeto é uma homenagem a Athila Paixão, de 14 anos; Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos; Bernardo Pisetta, 14 anos; Christian Esmério, 15 anos; Gedson Santos, 14 anos; Jorge Eduardo Santos, 15 anos; Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos; Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos; Samuel Thomas Rosa, 15 anos; e Vitor Isaías, 15 anos.