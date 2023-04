Alerj debate em audiência pública medidas de segurança nas escolas

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 10:19 horas

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) promove na tarde desta sexta-feira (28), uma audiência pública conjunta das Comissões de Educação e de Segurança Pública, para debater medidas de proteção aos estudantes nas escolas. A discussão será realizada no Plenário do prédio da sede do Legislativo fluminense, localizado na Rua da Ajuda, nº 5; e poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Alerj.

A iniciativa surgiu diante do crescimento do número de ataques nos ambientes escolares. De setembro de 2022 a abril deste ano, foram registrados cinco atentados. O caso mais recente aconteceu no último dia 05/04, em uma creche situada em Santa Catarina, onde pelo menos quatro crianças foram assassinadas. Menos de um mês antes do episódio, a professora Elisabeth Tenreiro foi morta após ser esfaqueada por um aluno em uma escola estadual da Zona Oeste de São Paulo.

Foram convidados para a audiência deputados federais do Rio de Janeiro, representantes de órgãos de segurança pública, integrantes do Conselho Estadual de Educação, além de professores e pais de alunos.