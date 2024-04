Alerj debate exclusões de servidores das forças de segurança

Por sua vez, o deputado Marcelo Dino (União), que também é policial militar, afirmou que recebeu relatos de exclusões injustas devido à diferença de critérios aplicados entre praças e oficiais. “Vi muitas covardias acontecendo ao longo do tempo. Uma coisa que chama muita atenção é que há uma quantidade absurda de praças sendo excluídos ao passo que não há tantos oficiais. Precisamos reparar as injustiças. Esses policiais precisam voltar a trabalhar”, destacou.

Por sua vez, o corregedor da SECC e integrante da Comissão Mista, Antônio Alexandre Silva, informou que a pasta receberá, na próxima semana, o colegiado da Alerj para uma reunião. O objetivo dos deputados é analisar cada caso individualmente e fazer o levantamento de quantos agentes estão nessa situação. “Ficou acertado que teremos uma reunião na semana que vem, inclusive falando sobre a possibilidade do aumento no efetivo devido à grande demanda de processos”, pontuou.

“Precisamos de celeridade sem perda da qualidade na revisão da situação de vários agentes. Não queremos que retornem aqueles que comprovadamente cometeram crimes, mas sim aqueles que sofreram verdadeiras injustiças, passando, inclusive, por nova investigação social. Os membros da Comissão Mista acumulam funções. Vamos levar para o Governo do Estado a possibilidade de que os integrantes sejam remunerados, mas também se dediquem com exclusividade à revisão desses processos”, explicou o parlamentar.

O presidente do colegiado da Alerj, deputado Márcio Gualberto (PL), explicou que muitos desses agentes foram absolvidos tanto pelas corregedorias quanto pelo Poder Judiciário, mas não tiveram suas exclusões revertidas. Dessa forma, a Comissão de Segurança Pública irá propor à Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC) que os membros da Comissão Mista passem a se dedicar integralmente à função e recebam reforço de pessoal através do Regime Adicional de Serviço (RAS).

Rio de Janeiro – A Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), debateu em audiência pública, nesta terça-feira (30), a situação de servidores das forças estaduais de segurança que afirmam terem sido excluídos injustamente dos quadros das instituições. O colegiado recebeu entidades representativas dos agentes e membros da Comissão Mista do Poder Executivo, instituída em janeiro de 2023 para analisar esses casos.