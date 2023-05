Alerj debate o combate à violência obstétrica em audiência pública

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 13:05 horas

Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), através das Comissões do Cumpra-se e de Combate às Discriminações, realiza na tarde desta segunda-feira (15), uma audiência pública para debater o combate à violência obstétrica e à mortalidade materna, assim como o cumprimento das leis estaduais de apoio ao trabalho das doulas. A audiência será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da Assembleia.

Além da questão da violência obstétrica, a audiência vai discutir o cumprimento de leis como a que institui o Programa Toda Mulher Merece uma Doula.

“As doulas são profissionais fundamentais para amparar gestantes, antes, durante e após o nascimento do bebê. Vamos juntos nessa luta de apoio a esse trabalho”, disse o presidente da Comissão do Cumpra-se, deputado Carlos Minc (PSB).

Foram convidados a participar do encontro, o coordenador de Saúde da Mulher da Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ), Antonio Braga Neto; a gerente técnica de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, Claudia Dames; a secretária de Políticas para Mulheres, Joyce Trindade; o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz; o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles; a coordenadora de Direitos da Mulher da Defensoria Pública/RJ, Flávia Nascimento; a presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, Edna Calheiros; a presidente da Associação de Doulas do Estado do Rio, Gabriella Santoro; e a doula e educadora perinatal, Lídia Barreto Sampaio.