ALERJ debate políticas de prevenção e tratamento para usuários de drogas em comunidades

Estado do Rio de Janeiro – A Comissão de Uso de Drogas e Dependentes Químicos em Geral, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), presidida pelo deputado Danniel Librelon (REP), realiza nesta segunda-feira (24), às 10h, audiência pública que debaterá o tema ‘Compreender o Uso de Drogas na Comunidade’. A reunião acontece no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Av. Mal. Câmara, 150-Centro do Rio.

De acordo com Librelon, a ideia é identificar a situação de vulnerabilidade dos usuários de drogas nas comunidades, apontar saídas e apresentar propostas de fortalecimento de políticas públicas para prevenção e tratamento.

“A nossa intenção é fazer um mapeamento para então realizar um diagnóstico aprofundado dessa realidade. E neste encontro, queremos promover o debate entre diferentes segmentos da sociedade sobre os desafios e oportunidades para a prevenção no contexto local. Desta forma, vamos buscar soluções conjuntas e formular propostas para fortalecer as políticas públicas de prevenção e tratamento do uso de drogas”, explicou Librelon.

Foram convidados para debater o tema Wanderley Rebello de Oliveira Filho, presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB RJ; César Thomé, coordenador da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (COMPOD) de Barra Mansa; e Wallace da Costa Arêas, subsecretário da Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas de São Gonçalo.