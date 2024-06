Alerj debate violência contra crianças e adolescentes em audiência

Estado do Rio – A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), se reunirá, nesta quarta-feira (26), em audiência pública para debater medidas de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. A sessão será realizada a partir das 10h, na Alerj.

Foram convidados para participar da audiência o delegado titular da 25ª Delegacia de Polícia Civil, Marcos Buss; a Inspetora de Polícia, Rafaela Silva; a pediatra do Instituto Fernandes Figueira, Rachel Sanchez; o ex-presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), Renato de Paula; entre outros.

Munir Neto (PSD), presidente da Comissão, explicou o motivo da sessão e ressaltou sua importância.

“Estamos fazendo essa audiência em alusão ao Dia Nacional Pela Educação sem Violência celebrado no dia 26 de junho e também à Lei 13.010/2014. Essa lei representa o Marco Legal e previne o uso de castigos físicos e humilhantes como forma de educação de crianças e adolescentes”, disse.