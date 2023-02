Alerj empossa deputados eleitos e elege nova mesa diretora - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 07:27 horas

Rodrigo Bacellar é o mais cotado, mas Jair Bittencourt, também do PL, lançou candidatura

Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) empossa nesta terça-feira (1° de fevereiro) os 70 deputados estaduais eleitos em outubro. A posse será no plenário do Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerj. Logo depois da posse dos deputados estaduais, terá início a eleição da nova Mesa Diretora da Alerj para o biênio 2023–2024.

Na nova composição da Alerj, a maior bancada será do PL, com 17 deputados. A segunda maior é do União Brasil, com oito parlamentares, seguida pelo PT com sete, PSD com seis e PSol com cinco. O PP contará com quatro deputados, enquanto o Republicanos e o Solidariedade terão três deputados cada um. Os partidos com dois representantes na Alerj são PSB, PROS, MDB, PDT e Podemos. Já Avante, PMN, Patriota, Agir, PSC, PTB, PCdoB contam com um parlamentar cada.

A quantidade de mulheres cresceu na nova legislatura. Entre 2019 e 2022, eram 12 e agora são 15, o que representa 21,4% do total de parlamentares. A Assembleia Legislativa também amplia a inclusão e diversidade, com a eleição de Dani Balbi (PCdoB), primeira transsexual a ter mandato na Alerj; de Índia Armelau (PL), autodeclarada indígena; e de Elika Takimoto (PT), autodeclarada asiática.

A disputa pela Mesa

O deputado Rodrigo Bacellar (PL), atual secretário estadual de Governo, é o favorito para assumir a vaga de André Ceciliano. No entanto, o deputado Jair Bittencourt (PL) também oficializou sua candidatura. Ele lidera um grupo de deputados insatisfeitos com a distribuição dos outros cargos.

A disputa interna no PL partido é tema de debates e reuniões nos últimos dias entre os deputados, que buscam, de um lado e de outro, reverter votos. Na tarde de ontem, o deputado estadual, Rosenverg Reis (MDB), declarou apoio a Bacellar em suas redes. O deputado é irmão de Washington Reis, secretário de Transportes do Rio do governo do Estado.

Apoiadores de Rodrigo Bacellar garantem que o deputado é o favorito. Já os parlamentares ligados a Bittencourt afirmam já ter apoio de mais da metade da bancada governista. E, com os votos da oposição, a futura chapa alternativa já teria números suficientes para a vitória.