Alerj realiza audiência pública na Câmara de Volta Redonda nesta segunda (15)

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 08:36 horas

Comissão de Assuntos da Criança debate medidas de combate à violência nas escolas

A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) promove audiência pública, nesta segunda-feira (15/05), com o tema “Violência na Escola e Contra a Escola”. O encontro vai reunir especialistas, professores e estudantes, sendo realizado na Câmara Municipal de Volta Redonda.

A reunião na Região Sul Fluminense será a segunda de uma série de audiências itinerantes sobre o tema. O primeiro debate aconteceu na última quarta-feira (10/05), no auditório da sede da Alerj.

Para o presidente da comissão, deputado Munir Neto (PSD), a preocupação com a violência nas escolas é uma questão que envolve toda a sociedade e não se trata de um problema restrito a um município. “Se vamos discutir para valer soluções, temos que olhar para isso como sendo um ecossistema, ouvindo a todos”, explicou.

A audiência contará com a presença de representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Tutelar da região. Também foram convidados integrantes da comunidade escolar, como professores, estudantes e responsáveis.