Alerj realiza corrida de rua para incentivar prática de exercícios

Rio de Janeiro – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai realizar neste domingo (10), às 8h, seu primeiro Circuito de Corrida de Rua voltado para o incentivo à prática de exercícios físicos e uma vida saudável. Com mais de mil inscritos, a atividade terá um percurso que vai do Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento, até a Roda Gigante do Porto Maravilha, com chegada prevista também no quase centenário palácio.

A corrida terá 5km na modalidade principal e também a distância de 100 metros voltada à participação das crianças. Como o objetivo da iniciativa é incluir o máximo de pessoas e incentivar a prática de esportes, o circuito também irá oferecer a possibilidade de caminhada de 3km para os iniciantes – a organização é do Departamento Médico da Alerj,

No dia da corrida, todos os inscritos receberão um kit contendo camisa, numeração de peito com chip, viseira e sacola. Ao longo do percurso também serão disponibilizadas ilhas de parada com água para hidratação e, depois da linha de chegada, serão oferecidas frutas aos participantes.

Os primeiros cinco colocados de cada modalidade (masculina, feminina e infantil) receberão troféus pelo desempenho. Além disso, todos os corredores serão premiados com medalhas pela conclusão do percurso e participação na atividade.

Os mesmos benefícios que a corrida traz para o adulto também são verificados nas crianças. Além da prevenção de doenças, o incentivo à prática esportiva contribui para o desenvolvimento da força muscular, flexibilidade, resistência, aperfeiçoamento da coordenação motora, estímulo do metabolismo ósseo, aumento da capacidade respiratória e cardíaca, melhora do humor e do apetite. A prática do esporte em família ainda ajuda a formar um melhor vínculo afetivo entre pais e filhos.

Visitação ao Palácio Tiradentes

Enquanto esperam os participantes da atividade completarem o percurso, os familiares e amigos dos corredores poderão aproveitar a visita guiada do Palácio Tiradentes. A sede histórica da Alerj estará aberta de forma excepcional no domingo do Circuito Alerj para que os acompanhantes possam ter um lazer cultural.