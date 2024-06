Alerj realizará assembleia com tema “Impactos das Mudanças Climáticas na Vida das Mulheres Negras”

Estado do Rio – O Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizará, nesta quarta-feira (26), uma audiência pública para debater o tema “Impactos das Mudanças Climáticas na Vida das Mulheres Negras”. A reunião pretende discutir e propor políticas públicas acerca do assunto. O debate será às 17h na sede do Alerj.

Para a audiência foram convidadas Valéria Pereira, professora da PUC-Rio; Leilane Reis, doutora em direito pela PUC-Rio; e Rafaela Albergaria, integrante do Movimento Mulheres Negras Decidem.

A deputada Dani Balbi (PCdoB), que vai presidir a audiência, pontuou o objetivo do encontro. “É fundamental discutirmos o impacto das mudanças climáticas na vida das mulheres negras, pois são elas, na maior parte das vezes, as chefes de suas famílias. São elas que sofrem todo este impacto”, afirmou a parlamentar.