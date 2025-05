Alerj vota projeto que obriga hospitais a informar acidentes com suspeita de embriaguez

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, nesta quarta-feira (7), em segunda discussão, o Projeto de Lei 606-A/2019, que determina a notificação obrigatória de atendimentos hospitalares a vítimas de acidentes de trânsito com indícios de embriaguez.

A proposta, de autoria do deputado Rodrigo Amorim (União), estabelece que hospitais públicos e privados informem, até o dia 30 de cada mês, os registros desses atendimentos, com identificação do profissional que constatou os sinais de ingestão alcoólica.

A medida integra o programa estadual de redução de mortes no trânsito e visa melhorar o cruzamento de dados para o planejamento de políticas públicas. Se aprovado, o projeto segue para sanção ou veto do governador.