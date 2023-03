Alerta de tempestade predomina durante a semana em algumas regiões do país - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 18:48 horas

Especialistas recomendam atenção da população que reside em local de risco

Durante esta semana, algumas regiões do país apresentam um volume grande de chuvas acompanhadas de ventos fortes. E em algumas localidades o alerta é para tempestade em parte das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. Já partes do Norte e Nordeste ficam em alerta para possibilidade de fortes chuvas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas acima de 50 milímetros e rajadas de vento acima de 50 km/h já causam transtornos como risco de corte de energia, queda de galho de árvores e alagamentos. Dessa maneira, a meteorologista Andrea Ramos faz alerta para os cuidados que a população deve ter nesse período, principalmente para quem reside em local de risco. “Você que mora em área de risco pode passar por essas consequências de alagamento e transbordamento de rios. Então, se possível desligar os aparelhos elétricos, o quadro geral de energia, não se abrigar debaixo de árvores, porque há esse risco de queda e também de descargas elétricas, não estacionar os veículos próximos à torre de transmissão e placas de propaganda.”

Em caso de riscos, a população pode fazer contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou ainda com o Corpo de Bombeiros no 193.

Sudeste

Em Minas Gerais, o alerta é de grande perigo de tempestade nesta terça-feira (7), na região sudoeste do estado, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no Sudeste Mato-Grossense e no noroeste goiano. Essas regiões vão apresentar durante a semana muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura varia entre 17º e 30º.

Norte

Na Região Norte, o calor e umidade vão favorecer chuvas no decorrer da semana e também com a influência da zona de convergência intertropical que vai atuar fortemente não só no Norte da região como também na parte da região Nordeste.

Na Região Norte, as temperaturas variam entre 32º e 34º, e Roraima ao Centro-Sul de Tocantins.

Nordeste

Na Região Nordeste, Ceará, o interior do Piauí e também no noroeste da Bahia apresentam chuva nessas localidades. No decorrer da semana, na faixa litorânea da Bahia, tem a possibilidade de chuvas isoladas, principalmente em Salvador, e também em Natal, no Rio Grande do Norte. Além de fortaleza que em função da instabilidade, pode proporcionar chuvas em Teresina e São Luís.

Na quarta-feira o destaque está no estado do Piauí, com termômetros marcando 39º.

No Nordeste, a temperatura ameniza, mas ainda fica na casa dos 37º.

Centro-Oeste

Centro-Oeste – lembrando que estamos no mês de março, que apresenta características do verão –, a umidade favorece pancadas de chuvas com trovoadas e rajadas de vento. A semana segue com muita chuva em todo o país. Em alguns pontos há inibição de formação de nuvens de chuva. Assim, ocorrem dias de sol com poucas nuvens, como em parte do semiárido do Nordeste, parte do Norte de Minas Gerais e Espirito Santo.

No Centro-Oeste, no Noroeste do Mato Grosso Sul e no Sudoeste de Mato Grosso a temperatura fica em torno de 36º.

Sul

Na Região Sul, o Rio Grande do Sul, volta a ter temperaturas elevadas, alcançando 37º nos termômetros e também atingindo a parte central do país.

Para a quinta-feira, o destaque fica no Rio Grande do Sul. Todo o estado registra altas temperaturas e a parte Sul pode chegar aos 39º.

E na sexta, a intensidade dessa temperatura máxima se mantém na casa dos 38º e o destaque de chuvas fica em duas regiões: na Região Nordeste, no oeste da Bahia e na Região Sul, no estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Brasil 61