Alex Martins confirma pré-candidatura à Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 07:27 horas

Anúncio foi realizado durante live com a participação do deputado federal Alessandro Molon

Volta Redonda – O advogado e mestre em direitos sociais, Alex Martins, confirmou na noite desta terça-feira (23), sua pré-candidatura a prefeito de Volta Redonda. O anúncio foi feito durante uma live (transmissão ao vivo) com o deputado federal e presidente do PSB (Partido Socialista Brasileiro), Alessandro Molon.

– Estou me colocando a serviço do município, do estado do Rio e do meu país, na perspectiva de realizar uma política pública feita à base do diálogo e de serviço a população e não, em gabinetes fechados. É claro que essa decisão ainda precisa ser homologada pela convenção do partido. Tenho certeza que a reconstrução do Brasil no processo pós-pandemia começa pelos municípios. É por isto que me disponho a participar desse processo de mudança, que precisa ocorrer em Volta Redonda – disse Alex Martins.

O deputado federal Alessandro Molon disse da sua satisfação em ter Alex Martins na disputa pelo Executivo. Também enalteceu o trabalho desenvolvido pelo vereador Jari Simão e ainda exaltou lideranças, como o ex-prefeito de Pinheiral José Arimathéa. “Estamos buscando a construção de uma alternativa progressista para o Brasil como perspectiva de futuro. Especificamente aqui em Volta Redonda, a cidade precisa ser reconhecida além da produção do aço, por seu potencial tecnológico e de inteligência. Tive a oportunidade de conhecer uma pesquisa desenvolvida por universitários da UFF sobre o uso de produtos naturais no combate as pragas em plantações. A prefeitura precisa promover parcerias não somente com a Universidade Federal, mas também com as outras instituições de ensino existentes na cidade como forma de valorização e reconhecimento da mão de obra local”, disse Molon.

Oposição ao Governo

Com relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Molon teceu duras críticas voltadas principalmente para as práticas constantes de violação de direitos, ao incentivo de boicote as medidas de isolamento social e o estímulo as situações de aglomerações, a cessão as pressões dos fortes setores da economia e a incitação do desenvolvimento de uma política de ódio e discriminação variadas. “Que fique claro, o PSB é oposição a essas práticas do governo e não oposição Brasil. É aqui que queremos morar e lutar para reduzir as desigualdades sociais tão excludentes em nossa nação”.

A acusação do envolvimento do governador do estado do Rio, Wilson Witzel, em desvio de verbas para aquisição de respiradores para tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus também foi abordado durante a live. Alex Martins disse que a situação causa indignação, pois existem pessoas aproveitando da desgraça alheia para se enriquecer ilicitamente. “O Hospital Regional Zilda Arns, está há três meses sem receber o repasse de recursos do Governo do Estado. A unidade, referência no tratamento da Covid-19, hoje não pode mais receber pacientes, até que a situação financeira seja regularizada”, lembrou.

Alex Martins e Alessandro Molon manifestaram grande preocupação com uma nova onde de contaminações que pode vir a ocorrer com a flexibilização das atividades comerciais. “Temos mais de um milhão de pessoas infectadas no Brasil, 97 mil no Estado do Rio e cinco mil em Volta Redonda. São números contabilizados no início da tarde desta terça-feira e certamente, já não condizem com o rápido avanço da doença. Não podemos ignorar a situação. São vidas, sonhos, afetos, amores e projetos sendo ceifados por falta de responsabilidade e de compromisso dos nossos governantes com a saúde dos cidadãos”, concluíram.