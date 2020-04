Alex Martins e padre Alércio Carvalho comentam em ‘live’ sobre a importância da fé para o bem-estar psíquico e afetivo

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 14:53 horas

Volta Redonda – O mestre em Ciências Sociais, advogado e ex-presidente da OAB-subseção Volta Redonda (Ordem dos Advogados do Brasil), Alex Martins e o pároco da Igreja São Sebastião, no Retiro, Alércio Carvalho, realizaram na noite desta terça-feira (28), uma transmissão ao vivo (live), através de rede social, com a finalidade de promover uma reflexão acerca da importância da fé para o bem-estar psíquico e afetivo. O assunto foi abordado em função da pandemia do novo coronavírus, que tem exigido o isolamento social como forma de conter o contágio da doença, mas simultaneamente provocado um aumento significativo dos índices de depressão, do uso de álcool e outras drogas.

Alex Martins ponderou que a fé é um instrumento que pode levar o ser humano ao equilíbrio psicossocial. “Entendo que a fé deve produzir, primeiramente, efeitos em quem a coloca em prática, no sentido de torná-la uma pessoa melhor. Esse é o pressuposto primordial para transformar o seu olhar para o próximo, com mais caridade social, comportamento que retroalimenta a sua própria espiritualidade e o amor à humanidade”, ressaltou.

O advogado também defendeu que a reclusão vivenciada neste momento deve ser utilizada para uma reflexão acerca da espritualidade. “É a fé que estabelece quem você vai ser ao longo da vida e para onde o seu espírito vai após a morte. É fato que esse isolamento social produzirá no ser humano um novo pensar e novas metas. Estamos vivenciando um processo de renovação causado pelo impacto do coronavírus sobre a sociedade. Com isso, quero dizer, que não dá para ser a mesma pessoa após vivenciar essa pandemia e que a fé é alimento para o corpo e o espírito, em sentido amplo, de se colocar no lugar do outro e sentir suas preocupações e aflições. E assim, ser generoso na prática da caridade”.

Comungando de princípios e crenças semelhantes, o padre Alércio Carvalho, disse acreditar que a fé é o pressuposto de uma relação íntima com Jesus e precisa ser praticada dia a dia. “É um exercício onde eu me vejo, me reconheço e tenho clareza das minhas limitações. Mas ainda assim, vislumbro a possibilidade de crescimento interior, dessa relação íntima com Deus. É o momento em que revejo conceitos de valores, como família e comportamento social. A pratica da fé pode produzir pessoas serenas e equilibradas, mas se mal compreendida traz patologias, como a esquizofrenia religiosa, o individualismo e o preconceito”, destacou.

Finalizando, Alércio Carvalho disse que, em geral, promovemos os bons e castigamos os maus. “No entanto, precisamos sair desse conceito e ter ato de misericórdia com aqueles que se enveredam por outros caminhos. Vivemos num mundo ditado constantemente pela massificação de informações que acabam determinando padrões comportamentais. Daí a importância da fé como fonte de crescimento e amadurecimento do ser humano”, concluiu.