Alexandre Serfiotis caminha por bairros de Porto Real

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 09:39 horas

Porto Real – O candidato a prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD), e o seu vice na chapa, Rafa Pirô (PSC), intensificaram esta semana a campanha com a visita a diversos bairros da cidade. Acompanhado de candidatos a Câmara Municipal e da militância, a dupla participou de caminhadas pelas ruas, conversou com moradores, ouviu seus anseios e assumiu o compromisso de trabalhar incansavelmente pela reconstrução de Porto Real. Por onde passaram, Alexandre e Rafa foram recebidos com muito carinho.

O corpo a corpo iniciou-se na segunda-feira, pela Vila Marina e Vila Santo Antônio, em Bulhões. Na terça-feira, a caminhada foi no bairro São José, onde nem mesmo a chuva de início da tarde tirou o ânimo dos candidatos e dos apoiadores, pelo contrário foi uma motivação à parte. Na quarta-feira, foi a vez do bairro Jardim Real ser visitado, enquanto que na quinta-feira quem recebeu a caravana do 55 foi o Novo Horizonte. As caminhadas prosseguiram na sexta-feira, desta vez passando pelo Bairro de Fátima, a parte da manhã, e pelo Freitas Soares, à tarde. No sábado, pela manhã, Alexandre e Rafa retornaram a caminhar pelo Freitas Soares.

Alexandre agradeceu os moradores pelo carinho com o qual foi recebido e disse que, apesar de iniciar as caminhadas pelas ruas apenas esta semana, percebeu que a população já aderiu ao seu projeto de fazer Porto Real voltar a ser feliz. “Senti de perto o anseio e a esperança em cada abraço recebido, em cada palavra de apoio, em cada olhar. Temos uma grande responsabilidade de fazer nossa cidade voltar a crescer, de trazer de volta a alegria para a nossa população. Vamos trabalhar incansavelmente para que isso se concretize. Não faltarão empenho e dedicação de nossa parte”, disse, emocionado.

Rafa Pirô também não poupou agradecimentos aos moradores pela forma como ele, Alexandre e os candidatos a vereador da Coligação Porto Real Para Todos foram recebidos e aproveitou para elogiar o entusiasmo da militância e apoiadores. “Foi lindo ver a garra, a vontade e o prazer de cada apoiador em apresentar nosso proposta para os moradores. Pessoas que amam a nossa cidade e que querem contribuir para a sua reconstrução, com emprego, saúde e educação de qualidade, enfim, um lugar onde as pessoas sentem orgulho de morar”, declarou.