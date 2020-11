Alexandre Serfiotis é eleito prefeito de Porto Real

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 19:49 horas

Prefeito terá como vice o empresário e ex-vereador Rafa Pirô

Porto Real– Alexandre Serfiotis (PSD) é o novo prefeito de Porto Real com 5.548 votos, o que representa 38,83% com 100% das urnas apuradas. O candidato à reeleição Ailton Marques (PDT) teve 5.336, o que representa 37,35% dos votos. A diferença entre os candidatos foi de 212 votos.

Alexandre Serfiotis tem 44 anos, é médico, filho do ex-prefeito Jorge Serfiotis, falecido em 2017, e se encontra no segundo mandato como deputado federal. O prefeito eleito é servidor de carreira do município e já ocupou o cargo de secretário municipal de Saúde de Porto Real. Ele terá como vice rafa Pirô (PSC), empresário e ex-vereador.

Muito emocionado, o prefeito eleito fez questão de agradecer a todos que participaram diretamente ou indiretamente da sua campanha.

– Em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo dom da vida e por me dar saúde e condições plenas para lutar pelo meu povo, aos meus familiares que sempre estiveram do meu lado apoiando-me, à minha equipe de trabalho, aos candidatos a vereador, aos apoiadores ecabos eleitorais, que sob sol ou chuva nunca desanimaram, aos eleitores que depositaram a confiança no meu projeto, enfim, à nossa querida população. Dedico esta vitória de modo especial ao meu saudoso pai, que não pôde dar continuidade ao trabalho de reconstrução da cidade, mas que me deixou este legado. Porto Real vai voltar a ser feliz e o melhor lugar para se viver. A população de Porto Real vai voltar a ter orgulho de viver na cidade. Vamos fazer um governo para todos – declarou.

O vice-prefeito eleito Rafa Pirô (PSC) corroborou com o sentimento de Alexandre e disse que foi a vitória da democracia.

– Dias melhores virão para a população de Porto Real. Vamos retomar o crescimento da cidade, com emprego, geração de renda e serviços de qualidade. Agradeço ao Pai Celestial, à minha família aos amigos, a todos que estiveram conosco nessa jornada. A conquista é de todos nós, que desejamos uma cidade próspera, com desenvolvimento sustentável e oportunidades pra a nossa população. Não faltarão trabalho, dedicação e empenho para tornar isso possível – disse.

A coligação Porto Real Para Todos foi integrada pelos partidos PSD, PSC, Avante, MDB, PSL, PL, Solidariedade, Democratas, Republicanos, Podemos e Patriotas.