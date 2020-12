Alexandre Serfiotis se despede da Câmara para assumir prefeitura de Porto Real

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 12:08 horas

Porto Real – O deputado federal Alexandre Seriotis (PSD) deixará seu mandato na Câmara Federal, na quinta-feira (31), para assumir, a partir de sexta-feira (1°), a prefeitura de Porto Real. A posse em Porto Real está marcada para às 10 horas, na Câmara Municipal, quando também serão empossados o vice-prefeito, Rafa Pirô (PSC), e os 11 vereadores eleitos no dia 15 de novembro.

Serfiotis fez um discurso de despedida no plenário da Câmara, onde ocupou uma cadeira por seis anos.

– Sou médico de profissão e venho de uma cidade pequena do interior do estado do Rio de Janeiro. É difícil não se emocionar. Foram seis anos nesta casa. Seis anos na Comissão de Seguridade e Saúde, onde votamos muitos projetos que impactaram de forma positiva na vida da população. Para mim, foi uma honra estar aqui ajudando a construir a saúde pública do nosso Brasil. Eu agradeço ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que foi um homem que sempre honrou com seus compromissos e que me atendeu muito bem, a todos do PSD, à liderança, aos funcionários dos gabinetes em Brasília e no estado do Rio de Janeiro, a todos que caminharam comigo neste tempo, à minha família e, principalmente, a Deus – declarou.

Diante do novo desafio que vai assumir, o deputado federal destacou estar ciente da grande responsabilidade e preparo e que espelha-se no modo de governar do seu pai, ex-prefeito de Porto Real, Jorge Serfiotis, que foi seu maior incentivador para que ingressasse na vida pública e na política.

– Meu pai me levou para a política. Ele foi prefeito por duas vezes seguidas e eleito novamente para o seu terceiro mandato em 2016, mas foi diagnosticado com câncer de pulmão e faleceu em julho de 2017. Esta eleição teve um significado muito especial. Fui eleito para continuar a herança política, o legado de meu pai na cidade e fazer tudo aquilo que ele sempre sonhou e idealizou para a cidade, que é cuidar do povo. Eu tenho uma grande missão, um grande desafio, que é fazer um governo com a mesma envergadura, do mesmo tamanho que meu pai fez, devolver a prefeitura ao povo, colocar serviços de qualidade, fazer com que a saúde volte a ser a melhor do estado e que a cidade gere emprego – concluiu.

Conquistas

Em meio à despedida dos trabalhos na Câmara dos Deputados e aos preparativos para ocupar a Prefeitura de Porto Real, Alexandre Serfiotis ainda comemorou conquistas em prol de municípios fluminenses, resultado de seu trabalho como parlamentar. Uma delas foi obtidas graças a emendas parlamentares de sua autoria e apresentadas ao orçamento da União que foi foi a construção da quadra de esportes do bairro Km 07, na cidade de Pinheiral. A obra já foi finalizada e entregue à população pela prefeitura.

Quatis foi contemplada com uma retroescavadeira, já entregue à prefeitura, um trator e implementos agrícolas, que vão atender, não só o produtor, como também os moradores das áreas rurais da cidade.

Itaocara, no noroeste fluminense, foi outro município beneficiado. Alexandre conseguiu uma máquina de lavar roupa industrial nova para a Associação Beneficente O Bem Comum de Todos – Lar dos Velhinhos, e um veículo automotor zero quilômetro para a Aespi – Albergue Batatais.