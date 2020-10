Alexandre Serfiotis vai implantar Programa Produtor Mirim e Mercado do Produtor

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 16:23 horas

Porto Real – A criação do programa Produtor Mirim e a implantação do Mercado do Produtor são algumas das propostas para a agricultura constantes no plano do governo de Alexandre Serfiotis (PSD), candidato a prefeito de Porto Real. De acordo com ele, o programa Produtor Mirim terá como finalidade educar os jovens sobre a importância da agricultura e oferecer mais uma oportunidade de trabalho e renda.

“Apesar de ter se tornado um importante polo industrial do setor automotivo do país, não podemos abandonar o grande potencial agrícola que nosso município tem. Porto Real tem um solo excelente para o cultivo de grãos, hortaliças, legumes, enfim, uma variedade de produtos, no entanto, isso foi abandonado. Os agricultores da cidade não recebem o apoio e o incentivo necessários para desenvolverem o plantio. Vamos resgatar tudo isso, inclusive, com ações que promovam não só o cultivo, mas também a comercialização dos produtos”, declarou.

Além das duas propostas citadas, Alexandre informou que outras iniciativas serão feitas visando ao incentivo da produção agrícola do município, entre elas a implantação da horta municipal para valorizar o agricultor da região e incentivar o cultivo; o apoio ao produtor rural com doação de sementes, mudas, arado, sistema de irrigação, tratamento do solo, vacinação de animais e assistência técnica especializada; a viabilização de projetos em parceria com outras secretarias para implantação de programas básicos de auxílio e valorização aos Pequenos Produtores e a manutenção das estradas vicinais.

“Vamos resgatar esse potencial que Porto Real tem. Nossa cidade já foi destaque na produção, por exemplo, de inhame, feijão e hortaliças. Vamos dar todas as condições para que os agricultores, os produtores rurais, sintam-se seguros para voltarem a plantar, a produzir, inclusive, criando mecanismos para utilizar os produtos na merenda escolar”, disse Serfiotis.