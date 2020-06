Alfredo Peixoto confirma pré-candidatura à Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de junho de 2020, 14:58 horas

Volta Redonda – O ex-secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, confirmou ao DIÁRIO DO VALE que é pré-candidato a prefeitura de Volta Redonda, nas eleições deste ano. Segundo ele, seu nome está a disposição do PSD para encarar a disputa eleitoral. Alfredo deixou o governo Samuca Silva no início deste mês, com o anúncio de desistência do atual prefeito em disputar a reeleição.

Alfredo Peixoto está filiado ao PSD, partido que, de acordo com seu presidente, o ex-deputado Nelson Gonçalves, anunciou que terá candidatura própria ao Palácio 17 de Julho.

– Como muitos sabiam meu objetivo era ser pré-candidato a vereador, esse era minha intenção. Entretanto, com a pandemia do coronavírus, decidi junto do prefeito Samuca Silva não encarar esse desafio para poder dedicar todas as forças ao combate da Covid-19. Vou disputar dentro do partido a indicação do PSD para cargo de prefeito – destacou o ex-secretário.

Alfredo disse que, com a evolução do vírus de certa forma controlada na cidade e com a maior estruturação dos leitos para atendimento de pacientes com Covid, decidiu encarar o desafio da pré-candidatura a prefeito.

– A população queria o prefeito Samuca Silva para disputar, e vencer, a reeleição. Entretanto, com seu anúncio, completamente compreensível e justo, de não disputar o pleito por conta da pandemia e visando salvar vidas, me coloquei a disposição do PSD em ser candidato – disse Alfredo Peixoto.

O PSD, partido a qual é filiado Alfredo Peixoto, já divulgou que quer ter candidatos a prefeito nas cidades com mais de 200 mil eleitores.

– Em minha experiência como secretário de saúde e avanços realizados poderei apresentar aprimoramento do que está indo bem e avançar no que precisamos melhorar. A saúde de Volta Redonda é referência regional, temos problemas mas tivemos muitos avanços na saúde: é inegável a melhora nos hospitais do Retiro e no São João Batista, zeramos a fila de espera para mamografia, ampliamos o Centro de Imagem, inauguramos três unidades de saúda da família, além do Hospital do Idoso e agora a entrega do Centro Municipal de Saúde. Precisamos defender o SUS e por isso me coloco como pré-candidato – completou o ex-secretário.