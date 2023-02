Algoz dos gigantes: com gols de Lelê, Voltaço derruba grandes - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 21:24 horas

Fluminense foi a última vítima do Tricolor de Aço, que já havia vencido o Vasco. Atacante lidera artilharia

Volta Redonda – Com mais um gol de Lelê, artilheiro isolado do Estadual, com 7 gols, o Volta Redonda derrubou o segundo “grande” seguido e se manteve na vice-liderança do Carioca. Na partida de quinta-feira (2), Lelê marcou o único gol. Ele também já havia marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco e na derrota para o Botafogo, por 2 a 1, nas rodadas anteriores. Agora, entre os grandes do futebol carioca só falta enfrentar o Flamengo. A partida entre os times está marcada para o próximo dia 15, às 21h10, no Raulino de Oliveira. Diante do retrospecto recente, é possível crer em uma vitória do Volta Redonda.

Até o momento foram seis jogos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota – somando 13 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo. E os gols de Lelê e o bom futebol mostrado pelo time treinado por Rogério Corrêa, já colocam o Voltaço como um postulante ao título da Taça Guanabara.

A fase é tão boa que o artilheiro da competição já desperta o interesse de outros clubes. O Vasco teria iniciado conversas para contratá-lo. O jogador pertence ao Itaboraí Profute e está emprestado ao Volta Redonda até o final do estadual. Segundo o especulado, a equipe de São Januário já teria enviado uma proposta para contar com Lelê por empréstimo.

Lelê tem 25 anos e foi revelado pelo clube de Itaboraí em 2018. Com a camisa do Profute marcou 23 gols em 40 jogos. Também atuou pelo Maricá, com 15 gols em 36 partidas. Na última temporada foi emprestado ao Volta Redonda, onde permanece e atuou em 55 confrontos e anotou 21 gols.

Tradição de goleadores

O curioso é que o Volta Redonda tem uma tradição de goleadores. Lelê pode ser o sexto jogador que vestiu as cores do Voltaço a ser artilheiro do Carioca. Em 2002, o atacante Fábio Penchel foi artilheiro com 16 gols, superando Romário, do Vasco, Magno Alves, do Fluminense, e Liedson, do Flamengo.

Em 2005, ano histórico do título da Taça Guanabara, Túlio Maravilha marcou 12 vezes e também garantiu a chuteira de ouro. O folclórico atacante deixou para trás nomes como Romário, pelo Vasco, Dimba, pelo Flamengo, Tuta, pelo Fluminense, e Alex Alves, pelo Botafogo.

Onze anos depois, em 2016, foi a vez de Tiago Amaral ser o maior marcador do estadual. Foram 10 gols, ficando à frente de Fred, do Fluminense, Nenê, do Vasco, e Paolo Guerrero, do Flamengo.

Hoje no São Bernardo-SP, o atacante João Carlos balançou as redes oito vezes em 2020 e foi artilheiro da competição pelo Voltaço. Ele dividiu o prêmio com Gabigol, do Flamengo. O jogador ainda conquistou o título da Taça Independência, conferido à melhor campanha entre os times de menor investimento do Carioca daquele ano.

Já em 2021, Alef Manga fez sucesso com a camisa tricolor, marcando oito gols naquele campeonato. Em seguida, ele foi para o Goiás e hoje está no Coritiba. Na época de artilheiro do Voltaço, ele superou estrelas como Gabigol, Germán Cano, Pedro e Fred.