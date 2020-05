Alimentação na quarentena requer certos cuidados comportamentais

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 21:37 horas

Volta Redonda– Não é preciso ser especialista para afirmar que na quarentena as pessoas estão comendo mais. Por outro lado, comer mais nem sempre significa se alimentar de forma saudável. De acordo com a nutricionista, Nadjanayra Melek, neste momento em que todos estão vivendo mais reclusos, o cuidado com a alimentação é primordial para o bom funcionamento do sistema imunológico.

– Ficar em casa por obrigação acaba gerando uma ansiedade e tédio o que leva muitos a descontar isso na comida. Em relação a isso, temos que pensar muito além do que a própria alimentação, temos que nos se atentar a abordagens comportamentais – lembrou.

O ideal segundo a nutricionista, é uma variedade alimentar para o fortalecimento do sistema imunológico.

– Se nos alimentamos de maneira variada, consumiremos todos os nutrientes e outras substâncias, que são necessárias para o sistema imune se manter com bom funcionamento. O ideal para uma pessoa saudável é não proibir, mas se alimentar com equilíbrio e busque sempre variedade de hortaliças nos pratos – disse.

De acordo com Nadjanayra, a preparação da própria alimentação em casa proporciona algumas vantagens.

– Preparando a alimentação em casa temos um controle maior do que estamos nos alimentandos, podendo dar prioridades a alimentos mais saudáveis, como vegetais, frutas e grãos. E o momento é ideal para isso, tendo em vista que estamos com tempo menos corrido – destacou.

A nutricionista destacou que algumas pessoas estão estendendo seus horários com a quarentena social e dormindo mais tarde.

– A fim de evitar a vontade de comer em excesso o tempo todo em casa, recomendo fazer as refeições habituais ao longo do dia, mesmo que acorde mais tarde que o normal: café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, janta e ceia, sem porções exageradas – lembrou.

Para a nutricionista é possível mesmo com a opção delivery escolher um cardápio mais saudável e que não engorde.

– Hoje em dia isso é possível, pois já temos diversas opções saudáveis sendo entregues em nossas casas – afirmou.

Em relação a hora de ir ao supermercado, a nutricionista disse que a escolha de uma compra mais nutritiva e menos calórica é essencial para uma boa saúde.

– A dica é válida para quarentena e para à vida cotidiana, e evite ir ao mercado com fome, assim não compra pelo “olho” e “barriga”, prepare antes uma lista de compras e busque comprar somente o que está nela – alertou.

Além de uma alimentação mais saudável, a atividade física também é primordial para uma boa saúde, recomendou Nadjanayra. Mas com as academias fechadas, isso não serve de desculpa, lembrou, pois existem várias possibilidades de se exercitar em casa e o que não falta são bons profissionais online oferecendo isso nesse período de isolamento social.