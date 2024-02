AlimentAÇÃO reúne o especialista do setor no Hotel Bela Vista

Volta Redonda – Entre os dias 8 e 10 de março, Volta Redonda vai sediar um dos principais eventos do setor de alimentos com foco em panificação, confeitaria e gastronomia. O segmento reúne cerca de 300 mil empresas do ramo, segundo um levantamento realizado pelo Sebrae com base nos dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil. O encontro, que inclui uma programação com palestras, dinâmicas e imersão empresarial, vai se realizado no Hotel Bela Vista, com solenidade abertura, às 17h30min, no dia 08/03. O 1º AlimentAÇÃO é uma realização do Grupo Alimenta Sul-Rio, com patrocínio master da Firjan SENAI, entre outros parceiros e apoiadores.

No dia 8 de março, terá palestra com a renomada chef Beca Milano, após a solenidade de abertura. No dia 9/03, às 10h30min, tem a palestra “Descomplicando a Fermentação Natural”, promovida pela Firjan SENAI, que também terá outra na parte da tarde sobre “Monoporção: valor agregado para o produto, praticidade para o cliente”; e um painel com o tema “Mix de produtos, transformar o dilema em rentabilidade”, com Priscila Silva Rezende. No mesmo dia, o premiado chef Luiz Farias, fará uma palestra também na parte da tarde.

As inscrições devem ser feitas pelo (24) 98839-2170, com investimento de R$ 100,00, para associados e de R$ 150,00 para não associados ao Grupo Alimenta Sul-Rio. O valor inclui toda a estrutura do evento, que inclui almoço e jantar, além da programação. Mais informações também pelo Instagram @grupoalimentasulrio.

O encontro vai reunir empresários de 19 cidades do pólo do Grupo Alimenta Sul- Rio, o Sindicato Patronal das Empresas de Panificação do Sul do Estado, oferecendo qualificação e treinamento.

SERVIÇO:

1º AlimentAÇÃO

Data e Horário do Evento:

08/03: Solenidade abertura: 17h30min

09/03: das 07h07 às 23h59

10/03: das 08h01 às 12h

Local: Hotel Bela Vista, Rua Dezenove-A, 635, Bela Vista, Volta Redonda – RJ

Inscrições: Whatsapp: (24) 98839-2170

Valores: R$ 100,00 para associados e R$ 150,00 para não associados