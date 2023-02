Alix Vinicius analisa semana de preparação para duelo contra o Flamengo - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2023, 17:32 horas

Volta Redonda – Com 13 pontos no Campeonato Carioca e na quarta colocação, o Volta Redonda segue em busca da classificação para a semifinal do estadual e sonhando com o título da Taça Guanabara. O próximo compromisso do Voltaço será contra o Flamengo, nesta quarta-feira (15).

Pela primeira vez desde a estreia no Campeonato Carioca, o Volta Redonda teve uma semana inteira livre, entre um jogo e outro, para treinar. Para o zagueiro Alix Vinícius, a equipe fez uma preparação forte e precisa corrigir os erros cometidos no último jogo para conseguir um resultado positivo contra o Flamengo.

“Tivemos quase sete dias para poder treinar, ver onde erramos e o que precisava acertar para no próximo jogo não cometer os mesmos erros. Tivemos uma semana muito forte de trabalho para poder chegar da melhor forma possível na próxima partida. Sabemos da dificuldade, da qualidade do adversário e vai ser um jogo muito difícil. Mas também sabemos do nosso potencial, é chegar em campo e colocar tudo aquilo que o professor pediu nos treinamentos”.

Contratado no início da temporada, Alix Vinícius é um dos destaques do Voltaço no estadual. Com atuações seguras e autor de um gol na vitória sobre o Audax na terceira rodada, o zagueiro comentou sobre o seu desempenho: “Graças a Deus venho fazendo um campeonato muito bom, com a ajuda dos meus companheiros estou me destacando, mas isso também é fruto de muito trabalho e muita dedicação no dia a dia”.

O Volta Redonda recebe o Flamengo nesta quarta-feira (15), às 21h10, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.