Alliance é campeã por equipes do Challenger de Jiu-Jitsu, em Resende

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 07:37 horas

Equipe barra-mansense competiu com 40 atletas

Sul Fluminense – A equipe Alliance Barra Mansa ficou em primeiro lugar na competição Challenger Rio Sul de Jiu-Jitsu, realizada neste domingo (28), no Ginásio Poliesportivo do Colégio Salesiano, em Resende. A equipe barra-mansense contou com 40 atletas, entre eles, crianças, homens e mulheres. A competição foi disputada por diversas equipes da região.

O Head Coach da Alliance Barra Mansa, Hugo Soares, de 37 anos, contou um pouco sobre o treino de preparo para a competição. “Nosso treinamento é realizado todos os dias no Ilha Club, no bairro Ano Bom, e temos vários horários de treino de manhã, tarde e noite. Os treinos possuem uma metodologia própria de ensino, pois trabalhamos com turmas mistas, femininas e com crianças. Nós somos filiados a Equipe Alliance que hoje é a equipe que possui mais títulos por equipes”, afirmou o líder da Alliance BM.

Hugo também explicou sobre os objetivos com os treinos fora das competições. “Na nossa academia, não somos voltados apenas as competições, mas sim melhorar a qualidade de vida das pessoas que treinam com a gente. Estamos fazendo um trabalho sério para impactar a vida das pessoas e entregar o melhor a cada aluno” concluiu o Head Coach. Contato do líder da Alliance Barra Mansa: (24) 97402-9313 Instagram da equipe: https://www.instagram.com/alliance_bm/