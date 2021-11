Alta da gasolina aumenta procura por instalação de GNV em até 60%

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 18:41 horas

De acordo com empresas especializadas em conversão, a tendência é de que os serviços cresçam ainda mais até o fim do ano

Sul Fluminense – Um levantamento feito pela Firjan apontou que a instalação do kit-GNV teve um crescimento de 70% no primeiro semestre do ano em todo o estado do Rio de Janeiro. Além dos descontos no IPVA, para o próximo ano, o aumento foi motivado pelas constantes altas no preço da gasolina. Em Volta Redonda e Barra Mansa, empresas que prestam esse tipo de serviço já somam um aumento de até 60% na procura pelo kit-GNV e afirmam que a tendência é de que esses índices cresçam ainda mais, até o final do ano.

Proprietário de um uma convertedora localizada em Volta Redonda, o empresário Ricardo Augusto Fonseca Costa afirma que houve um aumento de 50%, na loja onde, além da instalação do GNV, também são feitos os re-testes e a distribuição de peças para outras empresas instaladoras.

– Nos últimos dois meses, com essas altas constantes do combustível, a procura aqui na loja aumentou em cerca de 50%. Novembro e dezembro já são meses de movimento intenso, para esse tipo de serviço, e acredito que o crescimento pela aquisição de GNV deve chegar a 70%, se comparado com outras épocas do ano. – ressaltou o empresário, ao acrescentar que os descontos no IPVA também influenciam a procura pelos kits.

Economia real

Conforme ressalta Costa, a economia para quem utiliza o GNV nos veículos é muito significativa, podendo ser de 50% a 60%, dentro de um custo mensal, e isso seria um dos fatores que vem atraindo os motoristas. Segundo ele, se antes as instalações concentravam-se em pessoas que em sua maioria utilizavam o carro para trabalhar, hoje a realidade é outra é o público se tornou diversificado.

– Tanto quem usa pouco ou quem usa muito o carro quer colocar GNV porque o combustível está muito caro. Antes meus clientes eram motoristas de aplicativos, taxistas, vendedores, hoje é diversificado. O GNV está R$4,59 enquanto a gasolina está R$7, 49, a diferença no preço é muito grande – comparou.

Em Barra Mansa, de acordo com o empresário Michel Andreoli, proprietário de outra empresa de instalação de kit-GNV a procura pelos serviços também teve um crescimento, nos últimos meses. Segundo ele, uma média de 4 a 5 instalações são feitas, por dia, o que representa um aumento de 60%.

– Sem dúvidas a procura cresceu muito nos últimos meses por causa do preço da gasolina e, agora nessa reta final do ano, deve vir influenciada também pelos descontos no IPVA. Muitas pessoas vão aproveitar o décimo terceiro para fazer esse investimento e a tendência é que o movimento seja ainda maior, nos dois últimos meses do ano – observa Anderoli.

Segundo ele, o GNV vem sendo se tornando a alternativa para quem pretende economizar em meio às altas do preço do combustível e está atraindo condutores de todas as faixas etárias, seja para uso do veículo no dia a dia, como para trabalhar.

– Esse ano está diferente, se comparado com os outros, com certeza. A pandemia fez com que muitas pessoas arrumassem um jeito de economizar – completou o empresário.

De olho no desconto do IPVA e no preço da gasolina

Até 15 de dezembro, o motorista que optar pela conversão no Rio de Janeiro, tem desconto na alíquota do IPVA e a cobrança cai de 4% para 1,5% do valor do veículo. De olho nesse desconto, nos próximos anos, e também preocupado com a instabilidade do preço da gasolina, o vendedor Jorge Oliveira, de 43 anos, já programou para levar o veículo para o processo de conversão para GVN, na segunda quinzena de novembro.

– Eu trabalho e rodo muito com o meu carro e, nos últimos meses, esse aumento da gasolina pesou muito no meu orçamento. Tenho colegas que possuem veículo com GNV e vejo que realmente,conseguem economizar e, por isso, resolvi fazer a instalação do kit. Vou aproveitar a grana extra das férias e da primeira parcela do décimo terceiro e fazer esse investimento que, também, vai refletir na queda do valor do IPVA já no ano que vem – pontuou o vendedor.