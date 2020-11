Alterado local de atendimento da Atenção Básica para moradores do São Domingos e Morada do Vale, em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 18:01 horas

Barra Mansa– Os moradores do bairro São Domingos serão atendidos na Unidade Básica do Siderlândia. Até então, os cidadãos eram atendidos na Unidade do KM4. Já os moradores do Morada do Vale passam a ser atendidos na Unidade de Saúde da Bocaininha. As alterações se devem a reinvindicações dos moradores, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o secretário da Pasta, Sérgio Gomes, a intenção é favorecer o paciente e seu acompanhante.

– A participação da população é fundamental para que os serviços prestados pelo município sejam melhorados. Para isso, analisamos as demandas e a estrutura disponível. Dessa maneira é possível colocar o atendimento mais próximo possível da residência do paciente – destacou.

As Unidades de Saúde são equipamento dos serviços de Atenção Básica, que funcionam como a ‘porta de entrada’ do SUS (Sistema Único de Saúde). Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. Consequentemente, organiza o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.