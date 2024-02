Alto volume de chuvas causa transtornos em Barra Mansa

Barra Mansa – O temporal que caiu na cidade de Barra Mansa na tarde desta sexta-feira (2) causou transtornos na cidade. Ruas dos bairros Saudade, Centro e Ano Bom e em alguns pontos da Vila Nova e Vista Alegre alagaram. Além dos alagamentos, a Defesa Civil também registrou três deslizamentos de terra: na Vila Principal, onde um imóvel chegou a ser interditado, na Rodovia Presidente Dutra e na Vila Independência. Ainda foi registrada a queda de uma árvore no bairro Bocaininha. As equipes da Defesa Civil já estão percorrendo os pontos atingidos junto com o prefeito Rodrigo Drable.

De acordo com João Vitor Ramos, coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, choveu por cerca de 1h20 com acumulado de 48 milímetros de chuva. “Nós tivemos pontos de alagamento na região central do município, mas assim que cessou a chuva nesses pontos, o sistema de drenagem escoou toda essa água”, revelou João Vitor.

Segundo o coordenador, um imóvel foi interditado na Vila Principal, quando um deslizamento afetou a estrutura derrubando a parede do imóvel. Os moradores foram encaminhados para casa de parentes. As equipes estão trabalhando ainda num ponto de deslizamento na marginal da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Monte Cristo. Outra equipe se deslocou para a Rua Nestor Valho, na Vila Independência, onde também houve um deslizamento de terra.

A Defesa Civil frisou que o volume de chuva neste período está mais alto do que o normal, devido aos efeitos do El Niño. “Esse volume de chuva, de acordo com os órgãos responsáveis pelo monitoramento, o CEMADEM e o IMET, está muito acima do é normal historicamente, devido aos efeitos do El Niño. Essa situação tem agravado as chuvas no município, mas nós seguimos com o monitoramento”, disse João Vitor. O coordenador salientou ainda que, a princípio, os rios – que estão sendo monitorados pela Defesa Civil – estão dentro das margens de segurança.

O prefeito Rodrigo Drable está acompanhando as equipes da Defesa Civil por toda a cidade. “É importante dizer que a drenagem funcionou. Assim que parou a chuva, a água rapidamente escoou. O que mostra que a rede está funcionando, que está limpa”, afirmou o prefeito.

Ele ainda reafirmou que o volume de chuva tem sido maior do que o esperado. “O problema é que o volume de água que tem precipitado tem sido muito maior do que os registros históricos. Isso faz com que a rede de drenagem existente não seja adequada para esse volume de água. Isso tem sido observado pelo Brasil todo”, lembrou Drable.