Aluna é feita refém dentro de universidade em Valença

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 11:16 horas

Segundo testemunhas, suspeito, armado, é namorado da vítima e não se conforma com o final do relacionamento

Valença – Um suposto desentendimento entre um casal, virou caso de polícia dentro da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), em Valença, na manhã desta sexta-feira, dia 27.

Segundo as primeiras informações, um homem, que não se conforma com o final do relacionamento, fez a mulher, aluna da instituição, refém.

Um vídeo, encaminhado ao DIÁRIO DO VALE, registra o momento em que o suspeito, supostamente segurando uma arma, faz a vítima de refém, dentro de um carro, branco, de marca não especificada.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da universidade, que encaminhou a seguinte nota.

”Na manhã desta sexta-feira, a equipe de segurança da Fundação Educacional Dom André Arcoverde identificou uma discussão entre um casal que estava em um carro no estacionamento do campus sede. Ao tentar aproximação, foi identificado que o homem estava armado e a polícia foi imediatamente acionada. O local foi isolado, para maior segurança e os alunos foram orientados a não sair das salas de aula e os colaboradores de seus setores. No momento, estamos aguardando a atuação da Polícia Civil e Militar, que já estão no local, para contornar a situação. Presidência da Fundação Educacional Dom André Arcoverde”.

A ocorrência segue em andamento.