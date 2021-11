Alunas da Escola de Hipismo da FBG são destaques no Circuito Equestre Vale do Café

Matéria publicada em 17 de novembro de 2021, 13:21 horas

Franciana Cunha e Julia Folly subiram ao pódio em competição realizada em Miguel Pereira, entre os dias 12 e 15 deste mês

Volta Redonda – As amazonas Franciana Cunha e Julia Folly, alunas da Escola Municipal de Hipismo, mantida pela Prefeitura de Volta Redonda por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG), foram destaques na segunda etapa do Circuito Equestre do Vale do Café. A competição, disputada entre os dias 12 e 15 deste mês, aconteceu no Centro Equestre de Luiz Felipe de Azevedo, no Sertãozinho, em Miguel Pereira. Foram 16 provas realizadas em duas pistas, com R$ 57 mil em prêmios aos vencedores.

No primeiro dia de provas, Franciana, montando Spirit, ficou em segundo lugar. No dia seguinte, na categoria 60 cm, sagrou-se campeã, conquistando assim o segundo lugar geral. Julia, montando Luna, alcançou o terceiro lugar na mesma categoria, e o quinto na classificação geral. “Foi sensacional. Foram dois dias de provas. Levamos duas integrantes da escolinha e mais importante do que o resultado, foi que elas se apresentaram muito bem”, comemorou o treinador da escolinha da FBG, Yasser Pereira.

O presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, também celebrou a participação das jovens amazonas. “Estamos orgulhosos. Essas jovens atletas começaram este ano no hipismo, já subiram de categoria e conseguiram o resultado. As duas foram para o pódio. Vamos continuar os treinamentos para buscarmos mais conquistas para a nossa cidade”, exaltou Vitor Hugo.

Colecionadora de títulos

Criada em 2003 pelo prefeito Antonio Francisco Neto, a Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama está de volta às atividades desde maio deste ano, depois de ter sido interrompida pela administração municipal anterior. Ao longo deste tempo, mais de 1.500 crianças passaram pela escola; e além de aprender, colecionaram títulos. A instituição é tetracampeã brasileira na categoria do Concurso de Escolas de Equitação (CEE) e nove vezes campeã estadual no ranking por escolas. É a única pública do Brasil.

Escola de Hipismo



As aulas acontecem na pista de hipismo da Ilha São João às terças, quartas, quintas e sextas-feiras; na parte da manhã (das 8h às 11h) e à tarde (das 14h às 17h). Podem participar crianças e adolescentes de 8 a 15 anos de idade, e para se inscrever basta levar documento que comprove a matrícula em uma escola da rede municipal de Volta Redonda.