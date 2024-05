Alunas do Balé de Piraí brilham durante apresentação na Escola do Theatro Municipal

Piraí – Gabriella Lázaro, de 14 anos, Laís Maria dos Santos e Mellyssa Matos, ambas com 12 anos, vivenciaram uma experiência inigualável no último sábado (11). Como alunas da Escola de Balé de Piraí, um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, Eventos e Economia Criativa, elas brilharam durante uma apresentação na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, integrada ao renomado Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O evento foi parte de uma aula avaliativa ministrada pela professora Juliana Janini, no âmbito do curso de pós-graduação em dança clássica. As três jovens, selecionadas no polo de balé de Arrozal, participaram da aula de pré-ponta do primeiro curso voltado para capacitar docentes e profissionais da área, com o objetivo de formar futuros bailarinos, abrangendo aspectos pedagógicos, técnicos e artísticos.

“Nós recebemos muitos elogios tanto da equipe docente quanto dos colegas de classe, que são professores renomados e bailarinos do Theatro Municipal”, destacou Janini, que ministra aulas em Arrozal, Santanésia, Rosa Machado e Piraí. A Secretaria Municipal de Cultura também mantém outros três polos: Varjão, Jaqueira e Casa Amarela (Ciep158 Margarida Thompson).

Em breve, a Prefeitura entregará novas sapatilhas de ponta para os alunos da Escola de Balé de Piraí, que atualmente atende gratuitamente aproximadamente 450 participantes.