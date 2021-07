Aluno de Piraí conquista o 1º lugar na “Olimpíada da Árvore”

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 14:56 horas

Piraí – Um aluno de Piraí ficou em primeiro lugar na Olimpíada da Árvore, que ocorreu no Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, o Castelinho de Santanésia. Além de conquistar o 1° lugar do município, Arthur Malverick também conquistou o 1º lugar nacional da categoria 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, competindo com estudantes de escolas públicas e privadas de todo país.

O colégio, que contou com 34 participantes, também teve como destaque a aluna Mariana Fonseca, 2° lugar municipal e 15° lugar nacional da categoria 8° e 9°. A aluna Lara Dias Piêgas, do 6° ano, que se destacou em primeiro lugar do colégio na sua categoria. A competição foi realizada de 05 de maio a 02 de junho. A apuração dos resultados foi realizada entre 2 e 24 de junho e o anúncio dos vencedores ocorreu no dia 28 do mesmo mês. Ao todo foram 16.465 alunos participantes de todo o Brasil.

Segundo Arthur Malverick, não bastava somente fazer as atividades de cada fase, era preciso navegar pela plataforma, buscar novos textos e realizar os jogos de cada um deles, para que no final conseguisse arrecadar o máximo de pontos possível.

– Para mim foi muito interessante participar da Olimpíada Árvore Atualidades, pois pude aprender sobre vários assuntos atuais e interessantes através de jogos online. Eu queria muito que os alunos da minha escola pudessem utilizar essa ferramenta também. Eu gostei muito de participar, porque eu amo jogos e amo utilizar a tecnologia – afirmou o estudante.

Filho de Cíntia Batista, professora da rede municipal de Piraí, Arthur agradeceu o apoio recebido na escola.

– Ter alcançado um bom resultado só foi possível por causa do incentivo dos meus pais, da minha irmã e torcida e apoio dos professores, familiares e amigos. Agradeço a todos os profissionais da educação de Piraí que ajudaram na minha formação desde o pré até aqui no Castelinho. Todos foram responsáveis por me estimular a ser um aluno dedicado e responsável nas atividades escolares. Agradeço também a professora de Ciências, Ariene, e a equipe diretiva da minha escola, por ter me dado apoio e feito a minha inscrição para participar desta Olimpíada – festejou Arthur.

Olimpíada da Árvore

A Olimpíada da Árvore é um evento nacional proporcionado pela plataforma de aprendizagem Árvore. O evento, que é gratuito, abordou textos com conteúdos sobre empreendedorismo juvenil, profissões do futuro, crises econômicas e educação financeira, em celebração ao Ano Internacional da Economia Criativa.

A competição foi composta por quatro fases. Em cada uma, os estudantes tiveram contato com reportagens na plataforma Árvore Atualidades e responderam a um Quiz – competição online de conhecimento – para acumular pontos. O concurso pedagógico foi destinado a estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, divididos em três categorias de acordo com o nível escolar (4º e 5º ano, 6º e 7º ano, e 8º e 9º ano). Todo o evento foi realizado de forma remota.

No decorrer da olimpíada, os estudantes foram incentivados a se concentrar na leitura de notícias, entrevistas e conteúdos atuais, bem como a realizar atividades que trabalham a interpretação e compreensão textual. Todos os exercícios geraram pontos aos participantes e, ao final do concurso, os três alunos com maior pontuação — um de cada categoria — ganharão um tablet como prêmio.