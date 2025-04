Aluno de Resende conquista medalha em Olimpíada de Astronomia

Resende – O jovem talento Pedro Augusto Theodoro Balbino, 13 anos, conquistou medalha de bronze na 1ª edição da Olimpíada de Astronomia (OASTRA), promovida pela Liga Internacional de Astronomia (LIASTRA). Aluno do 8º ano da Escola Municipal Coronel Arthur Baptista Filho, em Resende, ele chegou à última fase das três fases da competição com nota 24,3 na categoria Junior II, para estudantes do Ensino Fundamental II. A cerimônia oficial de premiação aconteceu no último sábado (29), via conferência online com participantes de toda a América Latina.

Nesta primeira edição, a OASTRA reuniu cerca de 300 jovens estudantes do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio de diversas regiões do país, inclusive em uma competição que testa os conhecimentos sobre astronomia, física e matemática. De acordo com o professor Adílio Duarte, responsável pela orientação e mentoria do garoto durante a OASTRA, a participação do Pedro na competição foi um acaso.

“O Pedro é um aluno que sempre se mostrou muito interessado em assuntos da matemática e da física. Eu tinha começado a fazer a prova da 1ª fase em uma sala, quando ele passou por mim e perguntou o que eu estava fazendo. Ele se interessou tanto que foi ele quem fez a minha prova. E aí quando ele conseguiu a nota para a 2ª fase, eu troquei a minha inscrição pelo nome do Pedro para que ele continuasse na competição”, relatou o professor.

Pedro Augusto contou com a orientação do professor Adílio e o apoio da direção da Escola Municipal Coronel Arthur Baptista Filho ao longo das três fases da OASTRA. Além dos materiais disponibilizados pela organização da competição, a equipe da unidade preparou simulados e aulas de mentoria para que ele pudesse se preparar para todas as etapas. O jovem estudante conta que participar da Olimpíada foi uma experiência única, já que matemática sempre foi sua matéria preferida, e encoraja outros alunos a se desafiarem também.

“Não precisa ter medo, sabe? Se você tiver um pouquinho de força de vontade, coragem e confiança, você pode chegar longe. Estou muito feliz de ter participado e conquistado essa medalha”, comemora Pedro.

A Olimpíada de Astronomia (OASTRA)

A Olimpíada de Astronomia (OASTRA) é uma competição com o objetivo principal de incentivar a curiosidade e o aprendizado em astronomia, astrofísica e ciências correlatas entre jovens estudantes, professores e entusiastas da área. A Olimpíada foi dividida em três etapas, nas quais os participantes foram desafiados em temas relacionados a conceitos introdutórios da astronomia, análise de dados e questões de alta complexidade.

Nesta primeira edição, a OASTRA reuniu cerca de 300 competidores nas categorias Júnior I (alunos do Ensino Fundamental I), Júnior II (alunos do Ensino Fundamental II), Sênior (alunos do Ensino Médio e Técnico) e Aberta (alunos do Ensino Superior, Profissionais ou formados no Ensino Médio).

Segundo a fundadora e presidente da Liga Internacional de Astronomia (LIASTRA), Marina Freitas, além das medalhas, os participantes que se destacaram ganharão uma bonificação e um kit de astronauta para continuar a formação como Astronauta Análogo.

“Ver participantes como o Pedro Augusto, tão jovem e já tão comprometido com o conhecimento, nos enche de esperança. A cada relato que chega até nós sentimos que a OASTRA está abrindo portas, despertando vocações e plantando sementes que florescerão no futuro da ciência brasileira. Mais do que resultados e medalhas, nosso maior prêmio é saber que jovens como o Pedro estão se sentindo parte desse universo, literalmente e simbolicamente”, finaliza a presidente da LIASTRA, Marina Freitas.