Aluno do Colégio Verbo Divino é medalhista de ouro na Olímpiada de Matemática

Barra Mansa – O estudante Caio Conceição de Oliveira, do Colégio Verbo Divino, foi medalhista de ouro na 18ª OBMEP (Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). O aluno, da 3ª série do Ensino Médio, compareceu à cerimônia de premiação nacional nesta terça-feira (11). O evento aconteceu na cidade-sede do Impa (Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada), no Rio de Janeiro, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Educação, Camilo Santana, além da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

A OBMEP é a maior competição científica do país e podem participar dela alunos de escolas públicas e privadas. Os medalhistas da etapa nacional são convidados a participar do PIC Jr. (Programa de Iniciação Científica), que tem o objetivo de promover o desenvolvimento acadêmico. Caio destacou a importância da OBMEP em sua formação e agradeceu seus professores, que o incentivam a buscar conhecimento.

“Essa conquista é reflexo do apoio da minha família e dos meus professores, não apenas de matemática, mas de todas as disciplinas. Eles me instigam a buscar conhecimento através dos estudos. A OBMEP é um desses caminhos, que tem papel importante na minha formação, pois me permite projetar o futuro, me abre um horizonte de possibilidades, como: vagas olímpicas em universidades, acesso ao Programa de Iniciação Científica (PIC) e ao Instituto do Impa Tech, que tem como a forma de ingresso as medalhas”, enfatizou.

A mãe de Caio, Vanessa Oliveira, moradora do distrito de Lídice, em Rio Claro, falou sobre as conquistas do filho.

“Caio já havia sido medalhista de prata e de ouro na OBMEP. Isso já trouxe para ele experiências que sempre serão guardadas. Mas penso que o mais importante é ele ser um exemplo para várias crianças e adolescentes. Com certeza, resultados como esses podem ser alcançados por qualquer aluno que se dedique, independente da condição financeira”, afirmou.

Já a diretora do Colégio Verbo Divino, Flávia Real, parabenizou o estudante pela conquista e destacou a importância de reconhecer e valorizar todos os envolvidos no processo educacional.

“A vitória do Caio expressa sua dedicação, apoio de sua família e carinho dos nossos educadores. A educação não é apenas um discurso isolado, mas a prática de muitas pessoas para o desenvolvimento de nossos alunos. Agradeço a cada um que se torna especial ao se doar nesse processo”, declarou.