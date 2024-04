Aluno é flagrado com simulacro de arma de fogo em Resende

Resende – Um adolescente, cuja idade ainda não foi divulgada, foi detido na tarde desta sexta-feira (5) por portar um simulacro de arma de fogo e uma balaclava (touca que cobre cabeça e pescoço, deixando apenas o rosto descoberto). O material estrava dentro da mochila do aluno e foi encontrado pelo diretor do Colégio Olavo Bilac, que funciona no bairro Campos Elíseos. A Polícia Militar foi acionada. O jovem será conduzido à 89ª Delegacia de Polícia junto de seu representante legal.

You may also like