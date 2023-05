Alunos da Escola de Hipismo de Volta Redonda seguem como líderes em campeonato

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 11:42 horas

Alunos do projeto da Fundação Beatriz Gama participaram da Terceira Etapa da copinha da Feerj 2023

Volta Redonda – A equipe da Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama (FBG), de Volta Redonda, participou da Terceira Etapa da copinha da Federação Equestre do Rio de Janeiro (Feerj) 2023, realizada no Haras Pégasus, na cidade do Rio de Janeiro. A disputa aconteceu no último domingo (28).

O grande destaque foi o aluno Enzo Miguel, que conquistou o 2º lugar na categoria Preliminar, que contou com 106 concorrentes de todo o estado. Enzo segue na liderança do campeonato, com o somatório dos pontos das três etapas disputadas. A aluna Thiciane Brune chegou na 7ª posição da categoria Principal e segue líder isolada do campeonato.

Além dos dois destaques, os alunos Frederico Scatolini, Danilo Machado, Markus Ufer, Lara Kozlowski, Mellina Souza Neves, Cristina Colognesi e Júlia Folly somaram pontos em suas categorias e seguem na briga para o ranking de 2023, que conta com 10 etapas ao longo do ano.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, ressaltou que os resultados fazem parte do trabalho desenvolvido no projeto desde 2003. “Há 20 anos realizamos esse projeto e formamos cavaleiros e amazonas, e sobretudo cidadãos. Através do hipismo é possível transformar a vida de uma pessoa, pois trabalhamos também a concentração, disciplina e respeito. E isso muda a forma de como esses alunos passam a levar as suas vidas”, explicou Vitor Hugo.

As aulas da Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama são para crianças de 8 a 15 anos. As inscrições podem ser feitas na Ilha São João, sede do projeto, de segunda a sexta-feira, na parte da manhã, das 8h às 11h, e à tarde, das 14h às 17h. Para participar, basta levar documento que comprove a matrícula em uma escola da rede municipal de Volta Redonda.

Campeonato Carioca

O próximo desafio será o Campeonato Carioca, que será realizado nos dias 30 de junho e 1º e 3 de julho, na pista Roberto Marinho da Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Além de pontos para o ranking, neste final de semana também serão definidos os campeões cariocas de 2023.