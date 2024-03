Alunos da Escola Firjan SENAI SESI Resende participam de torneio nacional de robótica

Resende – Depois de meses dedicados à programação e construção de robôs e, também, ao desenvolvimento de projetos que integram inovação, tecnologia e arte, sete equipes de robótica de cinco unidades Firjan SENAI SESI marcam presença no Festival SESI de Educação, que está sendo realizado até este sábado (2), no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília.

O evento está aberto gratuitamente ao público e conta com a etapa nacional classificatória para o torneio mundial de robótica da FIRST, a ser realizado em abril, na cidade de Houston, nos Estados Unidos. A competição nacional tem a participação de mais de dois mil estudantes, com idades entre nove e 19 anos, de escolas da rede SESI e SENAI, públicas e privadas de todo o país.

Do estado do Rio, 74 alunos e alunas já chegaram em Brasília. Eles vieram do bairro de Jacarepaguá, na capital, e dos municípios de São Gonçalo, Resende, Nova Friburgo e Macaé. Da Escola Firjan SESI Resende, a equipe Nine Tails compete na categoria FRC (FIRST Robotics Competition), em que os alunos precisam construir robôs que chegam a pesar 56kg e ter 1,2m de altura. A caravana de Resende é composta por 12 alunos, dois técnicos e um mentor.

Rebeca Berbert, de 17 anos, aluna da Firjan SENAI SESI Resende, é componente da equipe Nine Tails. Ela informa que, neste ano, o torneio nacional conta com 56 equipes de FRC. Os robôs, que devem ter 92cm de largura e 100cm de altura. que ser baseado de acordo com a temporada vigente. Eles devem executar funções em uma arena, como lançar argolas e se equilibrar em uma corrente.

Além da competição de robôs em arena, as equipes tiveram que elaborar ações sociais que atendam à comunidade onde vivem. “Os projetos sociais são parte muito importante dentro do universo da FIRST. Não podemos somente guardar conosco o que aprendemos. Temos que compartilhar com a comunidade. A Nine Tails tem três grandes projetos. Como exemplo, um deles se preocupa em ensinar crianças que têm dificuldade de aprender matemática”, explica Rebeca, que sonha cursar Engenharia de Produção na universidade.

O diretor de Educação da Firjan SENAI SESI, Vinicius Cardoso, destaca que é fundamental o investimento na participação desses jovens em eventos como o Festival, como uma forma de estimular os estudantes.

“Os nossos alunos e alunas têm a oportunidade de fazer contato com estudantes de outras escolas, de formar redes de amizade e de colaboração profissional para o futuro. Além disso, o ensino da robótica é um estudo aplicado, o que estimula crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades técnicas e socioemocionais para solução de problemas e para o trabalho colaborativo. O estudo e prática das tecnologias associadas à robótica permite que eles as desmitifiquem, que se sintam mais à vontade em suas presenças”, ressalta Cardoso.