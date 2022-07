Barra Mansa- A Secretaria de Educação de Barra Mansa oferece aos alunos da Escola Vocacionada Socioambiental, que funciona no Ciep Ada Bogato, na Região Leste, um estudo específico acerca do Parque Arqueológico São João Marcos, localizado no município de Rio Claro. O projeto, que integra o ciclo integrado de memória e cidadania da unidade, teve como objetivo fomentar a formação humana tendo como base a sustentabilidade ambiental e simultaneamente, o desenvolvimento social.

Segundo o secretário de Educação, Marcus Vinícius Barros, as aulas ocorreram entre o dia 18 de maio e 08 de julho e envolveram aproximadamente 100 alunos do 4º ao 9º Ano. “Todo o processo foi estimulante e com isso nossos alunos vivenciaram experiências e novas formas de aprendizado, já que a escola é laboratorial e tem essa grade de pesquisa científica”, detalhou.

A proposta teve como base a nova era da educação pós-pandemia com o ensino híbrido, rompendo as fronteiras da sala de aula, é o que explica o diretor pedagógico da unidade educacional, Lucas Peres Guimarães. “O projeto foi desenvolvido em três etapas, duas delas online e uma presencial. Desta maneira, tivemos a chance de abordar e pesquisar temas como arqueologia, a história da cidade e a sustentabilidade. A visita ao Parque foi extremamente enriquecedora já que os alunos conseguiram vivenciar o que aprenderam pela web e em sala de aula”.

O ciclo integrado de memória e cidadania terá prosseguimento neste segundo semestre do ano. A diretora da unidade educacional, Juliana Resende, disse da importância de extrapolar a educação para além do ambiente escolar. “Esse tipo de aprendizagem leva os alunos a adquirir conhecimentos que marcam e ficam para toda a vida. Certamente, as práticas socioambientais sustentáveis foram assimiladas e certamente, serão repassadas aos familiares e a comunidade onde nossos educandos vivem”.

A história do local



O Parque Arqueológico e Ambiental São João Marcos foi construído a partir de 2008, através do Instituto Light e com patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro. No dia 9 de junho de 2011, a unidade foi oficialmente inaugurada.

O Parque é o primeiro sítio arqueológico urbano do Brasil integralmente resgatado por arqueólogos. Constitui-se como um museu a céu aberto, que preserva a história do Vale do Café e é um dos espaços culturais mais visitados do interior do estado do Rio de Janeiro.