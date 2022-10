Alunos da Faetec Volta Redonda arrecadam mais de 4 toneladas de alimento para serem distribuídos

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 15:52 horas

Volta Redonda – Alunos da Faetec Volta Redonda arrecadaram mais de 4 toneladas de alimento que serão entregues para 18 instituições da região e para famílias do entorno. A distribuição desses mantimentos acontecerá nesta sexta-feira, dia 7, por volta das 11 horas, na quadra esportiva da escola, no Santo Agostinho.

Os mantimentos foram arrecadados por meio de uma gincana realizada pelos estudantes ao longo do mês todo. O evento, de natureza sociocultural, se apoiou no tema do bicentenário para desenvolver atividades científicas e tecnológicas ao longo desse período. Nessa gincana os alunos também expressaram todo o conhecimento adquirido em sala de aula através da música, dança, desenhos, caracterização de personagens e diversas outras atividades.