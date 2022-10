Alunos da Rede Municipal de Barra Mansa participaram da V Mostra de Robótica

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 22:29 horas

Barra Mansa – A V Mostra de Robótica dos alunos da Rede Municipal de Ensino aconteceu nesta sexta-feira (28), em Barra Mansa. O evento aconteceu no saguão da prefeitura, das 8h às 16h. O propósito do evento foi apresentar para o público o trabalho desenvolvido nas salas de aula da modalidade TecnoMaker e, assim, conhecerem todo o potencial dos alunos no ambiente tecnológico. O prefeito Rodrigo Drable, a vice-prefeita Fátima Lima e o secretário de Educação, Marcus Barros, estiveram presentes.

– Ficamos muito felizes e satisfeitos em ver os trabalhos realizados com os alunos nas escolas através das aulas de TecnoMaker. Antes a robótica era algo muito distante e hoje, com a inserção da cultura Maker nas escolas, formamos alunos visionários, inovadores e empreendedores. Nas aulas da modalidade, utilizamos materiais de baixo custo e reaproveitamento de lixo eletrônico, o que desenvolve uma consciência de sustentabilidade, tão necessária nos dias de hoje – destacou a assessora pedagógica de TecnoMaker, Marilia Avila.

O aluno Yago Daniel, do 7º Ano da Escola Jahyra Fonseca Drable, no distrito Amparo, falou sobre a participação na Mostra de Robótica e da experiência que vivencia com a impressora em 3 dimensões durante as aulas.

– Eu e meus amigos estamos muito felizes com todo o desenvolvimento. Nosso projeto consiste na impressão de códigos em Braille em placas de sinalização, pois a acessibilidade para as pessoas é o nosso foco. Estamos desenvolvendo este trabalho desde abril e pretendemos dar continuidade ao desenvolvimento dele para promover a acessibilidade.

O prefeito participou do evento e ficou impressionado com o desenvolvimento dos alunos.

– Procuramos dar condições para que nossas crianças da rede pública tenham a capacidade de desenvolvimento igual ou até superior que as da rede privada. Nós temos que estimular toda a aptidão e a capacidade delas. Receber esse projeto no saguão da prefeitura é valorizá-las. Garantir escolas com estrutura e tecnologia é permitir que elas se desenvolvam cada vez mais – ressaltou o prefeito.

Educadora, a vice-prefeita ressaltou a satisfação de ver as escolas, inclusive de unidades localizadas em distritos, utilizando a tecnologia a favor da aprendizagem.

– Procuramos dar as mesmas condições para todas as unidades de ensino da rede, sejam urbanas ou localizadas em áreas distantes do centro da cidade. Assim, nossas crianças e adolescentes se desenvolvem no mundo tecnológico.

O secretário de Educação conferiu o trabalho dos alunos e ficou muito satisfeito com o resultado.

– As atividades desenvolvidas nas escolas, com a inclusão da cultura Maker, foram importantíssimas para a evolução dos alunos no mundo digital – concluiu Marcus Barros.