Alunos da rede municipal de Barra Mansa recebem cestas básicas

Barra Mansa – Alunos da rede municipal já estão recebendo cestas básicas. A medida visa atender estudantes que estão sem aulas devido a pandemia provocada pelo Novo Coronavírus. As cestas contêm 12 itens, que visam substituir a merenda escolar. Pelo menos 11 escolas foram beneficiadas com os alimentos. A meta da prefeitura é atender a pelo menos 12 mil famílias, chegando a 84% dos alunos da rede. Terão direito as famílias dos estudantes matriculados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil e creches, que não recebem outros benefícios sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família.

A primeira leva de unidades atendidas foi: Jahyra Fonseca Drable; Humberto Amaral, Matilde Franco, Alderando Casalli, Bartolomeu Anacleto, Francisco Vilela, Antônio Rocha, Gelson Silvino, Francisco Vilela, Creche Constantino Rebelo e Rialto.

O secretário de Educação, Fernando Vitorino, disse neste domingo os alimentos foram entregues em 11 escolas. “Esses alimentos foram adquiridos com recursos próprios do Município. Nossa meta é entregar mil unidades por dia, durante toda esta semana, com a finalidade de prover a alimentação dos nossos alunos durante o período da pandemia”, destacou Vitorino.