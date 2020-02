Alunos da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa retornam as aulas

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 07:55 horas

Aulas no Colégio Washington Luiz e na Escola Santo Antônio serão iniciadas na próxima semana

Barra Mansa – Os quase 19 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa retomaram com as rotinas das aulas na terça-feira (11), com o início do ano letivo. Das 68 unidades escolares, desde creches até turmas do ensino Fundamental I e II, apenas duas não iniciaram as aulas por conta das obras de melhorias.

O Colégio Washington Luiz, em Saudade, e a Escola Santo Antônio, no bairro Colônia, retornarão as atividades na próxima segunda-feira (17).

O secretário de Educação Fernando Vitorino comentou sobre a volta às aulas.

– Estamos iniciando mais um período estudantil. Retomamos o cotidiano escolar com o retorno das crianças, das famílias e dos profissionais e isto nos deixa muito feliz. A possibilidade de realização do nosso trabalho, do compromisso que todos nós temos com a educação, a cidadania e a transformação da nossa sociedade. É com muito carinho, orgulho e satisfação que estamos recomeçando o ano letivo – destacou.

O secretário destacou sobre as reinaugurações das unidades escolares e outras reformas.

– Conquistamos a Agricultura Familiar e ainda vamos trocar o mobiliário de todas as escolas. Teremos um ano espetacular. Os profissionais da Educação estão completamente engajados para possibilitar para as nossas crianças um futuro melhor – concluiu Fernando Vitorino.

As dez unidades em tempo integral da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa são: CEI Vieira da Silva, Colégios Padre Anchieta, Escola Eliete Ferreira da Silva, Escola Estadual Municipalizada Leonel de Moura Brizola, Escola Nono Reis, Escola Vila Elmira, Escola Gelson Silvino, Escola Alderando Casalli Marques, Escola Coronel Armênio Pereira Goncalves e o CIEP Municipalizado Ada Bogato, que iniciará este ano o período integral.