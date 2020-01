Alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda vão receber mochilas, cadernos e uniformes para 2020

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 11:08 horas

Kit escolar e uniformes já estão nas unidades para serem distribuídos

Volta Redonda – Mais de 39 mil alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda vão receber seus kits escolares e uniformes para 2020. Os materiais já estão disponíveis nas 106 unidades. Ao todo, mais de 40 mil kits serão entregues aos alunos junto com os mais de 40 mil uniformes. Cerca de R$ 6 milhões foram investidos na compra do kit escolar e dos uniformes pela Secretaria de Educação (SME) da prefeitura.

O prefeito Samuca Silva comentou que a equipe da SME vem se organizando para que tudo estivesse pronto para a volta às aulas.

– Além do investimento em uniforme e kit escolar, reformamos mais de 50 unidades educacionais da cidade. Nosso investimento na educação cresce a cada ano. E vale lembrar que no começo do ano letivo vamos entregar mais uma creche 100% em tempo integral, confirmando nosso comprometimento com a educação – explicou o prefeito Samuca Silva.

Uniformes

Serão três composições de uniformes para creches e especializadas: uma calça de helanca, uma jaqueta de helanca, duas bermudas ou shorts saia e duas camisas meia malha manga curta e uma manga longa.

Para o Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano serão distribuídos: uma camisa regata, meia malha de Educação Física, três camisas meia malha manga curta, uma manga longa e um bermuda unissex colegial.

Já os alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão distribuídos: quatro camisas meia malha manga curta e uma camisa regata meia malha.

Rita Andrade, secretária de Educação, destacou que na primeira semana de aula dos alunos já vão estar preparados para o ano letivo.

– Além disso, foi feito um levantamento de aluno por aluno para determinar o tamanho correto dos itens que serão entregues nas escolas. A SME estabeleceu uma conversa com os diretores das unidades escolares que, prontamente, atenderam a nossa demanda, a fim de evitar problemas em relação aos tamanhos dos uniformes – declarou.

Materiais

Os materiais que serão recebidos pelos alunos da Educação Infantil nos kits escolares são: agenda, pasta plástica, dois apontadores, duas borrachas, dois cadernos de desenho, canetinha, colas brancas e coloridas, giz de cera, lápis de cor, massas de modelar, pincel nº8, tesoura sem ponta, guache e mochila.

Já para os alunos do Ensino Fundamental do 1ºao 5º ano estão inclusos: lápis grafite, régua, apontadores, borrachas, cadernos universitários, canetas esferográficas, calculadora, colas brancas e coloridas ,lápis de cor, material dourado e tesoura sem ponta.

Os alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º receberão: lápis grafite, régua, apontadores, borrachas, cadernos universitários, canetas esferográficas, calculadora, cola branca, esquadros 45 e 60, lápis de cor e transferidor.