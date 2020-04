Alunos da rede municipal de Resende recebem cestas básicas a partir desta quinta-feira

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 11:42 horas

Cerca de 14 mil alunos serão contemplados

Resende – Cerca de 14 mil alunos da rede municipal de ensino de Resende receberão cestas básicas em cinco unidades escolares a partir desta quinta-feira (02). Todos os matriculados poderão retirar as cestas nas escolas onde estudam, com horário marcado.

A prefeitura de Resende publicou em suas redes sociais que os kits com alimentos para alunos crianças da rede municipal de ensino estão chegando do estado de São Paulo para compor o planejamento proposto pela Secretaria de Educação para não interromper o fornecimento de comida.

Segundo a prefeitura, os diretores das unidades de ensino entrarão em contato com as famílias dos alunos para agendar o dia e o horário de retirada das cestas para que o fluxo de pessoas em cada horário seja pequeno, e assim evitando aglomerações.

– Temos consciência de que diversos alunos da rede dependem e contam com a merenda que é servida na escola para se alimentarem adequadamente, com isso vamos distribuir os itens essenciais para eles. Temos que lembrar também que a distribuição das cestas é temporária devido à pandemia do coronavírus e em breve as direções das unidades irão entrar em contato com as famílias para a entrega do material – ressaltou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A doação vai oferecer às crianças e adolescentes a alimentação básica e nutricional diária em suas casas durante o período de suspensão das aulas, até o dia 15 deste mês, por conta da pandemia do novo coronavírus.

As escolas demais escolas ainda não iniciaram as entregas com data definida, pois as cestas ainda não foram entregues pela empresa que fornece o serviço. O agendamento e distribuição ocorrerão conforme a chegada das cestas.

Escolas

Das cinco escolas que já agendaram com os pais e vão distribuir as cestas nesta semana são: E.M (Escola Municipal) Esther Politi, na Fazenda da Barra; E.M Ângela Maria de Lima, na Fazenda da Barra 1; E.M Clotilde de Souza Ferreira, no Morada da Barra; no Centro Municipal de Educação Infantil Servidora Hilda, na Fazenda da Barra 3; e na Creche Parque Embaixador, na Fazenda da Barra 2.