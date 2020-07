Alunos da rede municipal de Resende recebem nova remessa de kits alimentícios

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 16:55 horas

Resende – Cerca de 14 mil da rede municipal de educação de Resende receberão a partir desta quinta-feira (23), mais uma remessa de kits alimentícios. A iniciativa da prefeitura é para não desamparar milhares de famílias em tempos de pandemia, contribuindo para uma alimentação mais saudável. Mais uma vez, estudantes de todas as 64 unidades do município, tanto na zona urbana, quanto na zona rural serão contemplados.

Após a suspensão das aulas, a prefeitura buscou alternativas para manter o apoio às famílias, que tinham garantia de que os filhos iriam receber merenda nas escolas. Todo quase 200 toneladas de alimento foram entregues a cada remessa. Já na quarta remessa, são aproximadamente 800 toneladas de alimento distribuídas no município, somando todas as demais entregas. Nos casos em que há mais de um aluno por família, o número de kits acompanha a quantidade de alunos.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou a importância da manutenção dos kits em um momento atípico, de pandemia.

– A Prefeitura pensou imediatamente em alternativas e não mediu esforços para que não fosse interrompido o fornecimento de alimentos saudáveis para os alunos da rede municipal. Para milhares de família, esse suporte é fundamental, pois o orçamento familiar era feito considerando a alimentação feita na escola. Com as crianças se alimentando diariamente em casa, isso causa um impacto financeiro. Os kits entram para equilibrar esta situação – explicou o prefeito.

Escolas e creches recebem os kits e avisam as famílias previamente sobre o horário da distribuição. Com todos devidamente avisados, as filas são organizadas, obedecendo as regras para evitar aglomerações.

Adaptação

A prefeitura de Resende entrega tipos de alimentos que se adequam ao quadro de alunos com restrições alimentares, que são previamente registrados com laudo, atestando a restrição. A adaptação acontece em casos como alunos com diabetes, intolerância a lactose, sensibilidade ao glúten e alergias. Através do levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação, cerca de 65 alunos contém as restrições.