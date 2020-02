Alunos da rede municipal recebem kits e uniformes no primeiro dia de aula

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 19:14 horas

Prefeito acompanha a entrega do material em algumas escolas e destaca os investimentos no setor

Volta Redonda- Os alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda iniciaram o ano letivo nesta terça-feira (04) e receberam da prefeitura no primeiro dia de aula: kits escolares e uniformes. Os materiais foram entregues nas 106 unidades na semana passada. O prefeito Samuca Silva visitou algumas escolas e participou da entrega dos materiais aos estudantes.

– Já fui aluno e sempre estudei na escola pública. Estou muito feliz de oportunizar a entrega dos kits logo no início do ano letivo, pois além de dar um incentivo aos estudos ainda gera economia às famílias – disse o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Rita Andrade, destacou que ao todo foram investidos mais de R$ 6 milhões em uniformes e kits escolares que vão atender os quase 39 mil alunos da rede de ensino.

– A equipe da Secretaria Municipal de Educação realizou com antecedência todas as ações para que a volta às aulas fosse realizada da melhor forma. Desejamos um ótimo ano letivo aos nossos alunos e aos nossos profissionais e ressalto que, neste ano, ainda teremos outras ações relevantes para melhorar ainda mais a educação de Volta Redonda – declarou.

A prefeitura ainda informou que fez reforma em 56 unidades escolares do município, com melhorias em acessibilidade, reforma geral e revitalizações. Além disso, foi entregue uma nova creche 100% integral, no bairro Vila Rica/Tiradentes. A outra novidade no setor educacional será a entrega da creche integral no bairro Retiro.

Educação no trânsito

A Guarda Municipal de Volta Redonda aproveitou a volta às aulas para fazer uma ação educativa de conscientização com os motoristas próximos às escolas. Cerca de 220 condutores receberam orientação. Entre os assuntos abordados estavam o estacionamento irregular e as leis de trânsito. A ação continua durante a semana.

– É preciso ter essa consciência de que quando você vai buscar e levar seu filho na escola e estaciona em local proibido ou em fila dupla, está ensinando que as leis não importam, e isso não deve ser passado para as crianças – comentou o comandante da Guarda, Dalessandro de Assis.