Alunos da Rede Pública de Barra Mansa ganham prêmio em competição nacional

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 18:38 horas

Barra Mansa – Alunos do 8° Ano da Escola Municipal Gelson Silvino, no bairro Moinho de Vento, receberam na manhã desta quinta-feira, dia 16, o Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente. Eles garantiram o 2° lugar na categoria Cientistas Jovens II, com o projeto intitulado “Greta Thunberg visita a Escola Gelson Silvino”. Este ano, a 29ª edição da disputa foi realizada de maneira 100% virtual, onde mais de 4.000 alunos e professores desenvolveram experimentos com a temática: “O desafio do lixo – como podemos ser mais sustentáveis?”.

O Prêmio tem o objetivo de promover a conscientização ambiental, de forma a contribuir para que as novas gerações atinjam sua maturidade melhor preparadas para preservar e valorizar o meio ambiente, provocando uma reflexão sobre o lixo e seus impactos.

O professor de Ciências, Lucas Peres Guimarães, coordenou o grupo e explicou a iniciativa do projeto. “Nós andamos ao redor da escola para propor ações a fim de minimizar o impacto que o lixo causa à escola. Assim, os alunos se tornaram os grandes cuidadores do bairro, ajudando a manter tudo limpo e com o meio ambiente mais equilibrado”, disse o professor, completando: “Para falarmos disso, utilizamos a história da jovem ativista Greta Thunberg, que luta a favor do meio ambiente e a inspiração do artista plástico Vik Muniz, que cria obras de artes a partir dos materiais descartados”, explicou.

O aluno Arthur Lemos Valério, do 8º Ano, comentou a alegria de participar e ganhar. “Eu gostei muito e estou feliz por ser um prêmio muito grande também. Fico feliz pela possibilidade de servir de exemplo para as crianças mais jovens, para que elas não joguem lixo em qualquer lugar”, disse o estudante.

A analista de Comunicação e Investimento Social da ArcelorMittal, Patrícia Dias, se emocionou ao fazer a entrega dos certificados e brindes aos vencedores. “Estamos muito felizes por saber que a escola Gelson Silvino conseguiu a classificação de 2º lugar em um Prêmio Nacional, concorrendo com todo o Brasil. É uma escola que já temos um envolvimento, uma comunidade muito especial, e a ajuda do professor que se empenhou bastante”.

A diretora da escola Nilza Maria de Andrade, agradeceu a parceria com a prefeitura. “Agradeço o apoio da Secretaria de Educação e do secretário Marcus Barros, por sempre estar proporcionando essa excelente parceria”.

Encerramento das Atividades Escolares

Também na manhã desta quinta-feira, houve o encerramento das atividades do ano letivo na Escola Municipal Iracema Pamplona Chiesse, no bairro Vila Delgado. A vice-prefeita Fátima Lima, participou do evento, que contou com a apresentação da Orquestra de Cordas do projeto música na escola.