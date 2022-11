Alunos da rede pública de BM participam de palestra sobre assédio virtual

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 17:03 horas

Evento aconteceu nesta sexta-feira, no Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio, na Vila Nova

Barra Mansa- Os alunos do 6º ano do Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio, no bairro Vila Nova, participaram na manhã desta sexta-feira de uma palestra sobre ‘Cyberbullying’. A ação é promovida pela comissão ‘OAB Vai à Escola’, da 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas).

De acordo com a advogada e presidente da comissão, Carolina Mayrink, a principal missão dessa palestra é mostrar para crianças e adolescentes que eles não estão sozinhos com relação ao assédio virtual, também chamado de cyberbullying.

“Muitos estudantes que passam por isso acabam sofrendo depressão e síndrome do pânico, o que pode ocasionar episódios trágicos dentro das escolas. É importante eles serem acolhidos em um primeiro momento, assim como também devemos conscientizar os praticantes do assédio de que aquilo não é simplesmente uma brincadeirinha. Isso traz reflexos na vida atual e futura, fazendo com que a pessoa carregue traumas”.

Carolina ressaltou que no passado o bullying era restrito a um pequeno espaço territorial, mas hoje, com a internet, existe uma facilidade de propagação de informações muito grande. “Quando algo cai na rede dificilmente você consegue tirar de lá. As consequências são muito maiores do que eram antigamente.”

A diretora do Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio, Janaína Mendes, informou que recentemente estavam surgindo muitos grupos de WhatsApp e páginas de Instagram disseminando o cyberbullying entre os alunos.

“Nós já vínhamos fazendo um trabalho constante de conscientização e derrubada dessas páginas falsas, mas surgiu a necessidade de mostrar para os alunos a questão jurídica e as consequências dessas ações”, destacou.

O coordenador do Compod, César Tomé, citou o caso de uma estudante de Barra Mansa que sofreu assédio por conta de seu peso, o que fez com que ela desenvolvesse depressão e distúrbio alimentar.

“Precisamos alertar os estudantes de que esse assédio é crime e resulta em medidas socioeducativas para os alunos, assim como responsabilização dos pais”.

Participaram também da palestra a advogada Renata Villalva e a estagiária Yasmin Oliveira, que é ex-aluna do Paulo Basílio. Na próxima semana a ação será voltada para os alunos do 7º ano do colégio.