Alunos de Angra dos Reis vencem Concurso Internacional de Matemática

Com mais de 6 milhões de participantes anuais em mais de 95 países, o concurso continua a ser uma plataforma importante para incentivar o amor pela matemática e reconhecer jovens talentos ao redor do mundo.

O Concurso Canguru de Matemática é a maior competição internacional de matemática do mundo, destinado a alunos desde o 3º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Originada na França, a competição é administrada globalmente pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières – AKSF).

Outros alunos angrenses também se destacaram e conquistara medalhas no Concurso Internacional, como: Davi do Carmo da Costa e José Davy da Silva Mendes (medalhistas de prata) e Emanuel Magalhães Chaves (medalhista de bronze).